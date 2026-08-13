La promoción es para este viernes.

Al momento de hacer las compras muchas personas buscan diferentes promociones y descuentos que les permitan tener un ahorro significativo y durante este viernes 14 de agosto estará vigente un importante beneficio para los usuarios de Mercado Pago en los supermercados de Coto.

Coto y Mercado Pago lanzan la mejor promoción este viernes

Para este viernes 14 de agosto, los usuarios de Mercado Pago que realicen sus compras en las sucursales de Coto y que paguen a través de la app con el Código QR, recibirán un 25% de descuento sobre el total de la compra .

El descuento es en sucursales de Coto. Shutterstock

La bonificación es para todos los clientes que tengan una cuenta en la billetera virtual y se podrá aprovecharse durante todo el día .

Cómo funciona el 25% de descuento en Coto con Mercado Pago

El descuento del 25% que ofrece Coto para quienes paguen desde Mercado Pago es con el valor total de la compra y no se aplica ningún tope, por lo cual esto puede resultar beneficioso al momento de adquirir una cantidad importante de mercadería.

Por su parte, el descuento impacta sobre la gran mayoría de los productos, ya sea de bebidas, almacén, higiene y demás. No obstante, se recomienda revisar los términos legales para saber cuáles son aquellos que están excluidos de la promoción.

Dólares en Mercado Pago: cómo comprarlos

Comprar dólares desde Mercado Pago se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan dolarizar parte de sus ahorros sin tener que recurrir a una casa de cambio.

La operación puede realizarse directamente desde la aplicación y requiere seguir unos pocos pasos para convertir pesos a dólares y consultar luego el saldo disponible en la cuenta.

Paso a paso