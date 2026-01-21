Un importante cambio en el servicio de trenes de Buenos Aires impactará en miles de pasajeros durante las próximas semanas. Las autoridades confirmaron que habrá cancelaciones, demoras y recorridos limitados, lo que modifica la rutina habitual de quienes utilizan este medio de transporte para viajar entre el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio generó preocupación entre los usuarios del transporte público, ya que se trata de una línea muy utilizada en horarios laborales y nocturnos. Las modificaciones estarán vinculadas a obras de infraestructura y afectarán determinados servicios en días y franjas horarias específicas.

¿Qué línea de trenes tendrá cambios en su recorrido?

La línea afectada es el tren Belgrano Norte, uno de los ramales más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. La empresa Ferrovías confirmó que las modificaciones estarán vigentes hasta el viernes 13 de febrero, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura ferroviaria.

El Belgrano Norte conecta Villa Rosa, en el partido de Pilar, con la estación Retiro, atravesando distritos clave como Tigre, Malvinas Argentinas, San Isidro y Vicente López. Por eso, este cambio impacta de forma directa en miles de pasajeros del corredor norte bonaerense.

Las modificaciones se concentrarán principalmente en los horarios nocturnos, de lunes a viernes, aunque también habrá cancelaciones puntuales los fines de semana.

¿Cuándo se aplicarán los cambios en el horario del tren?

Según se informó oficialmente, los cambios comenzarán a regir en los próximos días y se extenderán durante varias semanas. Las autoridades recomendaron a los pasajeros revisar los horarios antes de viajar y prever alternativas, especialmente durante la noche.

¿Cómo será la nueva frecuencia del tren Belgrano Norte y los servicios afectados?

De acuerdo al cronograma oficial, el servicio funcionará de la siguiente manera:

Lunes a viernes

21:18 desde Villa Rosa: llega solo hasta Boulogne Sur Mer.

22:07 y 22:37 desde Villa Rosa: recorrido limitado hasta Aristóbulo del Valle.

23:15, 23:45 y 00:20 desde Retiro: servicios cancelados por obras.

El último tren completo desde Retiro a Villa Rosa saldrá a las 22:55, mientras que el último servicio desde Villa Rosa a Retiro partirá a las 21:01.

Los sábados 24 de enero y 7 de febrero, el servicio de las 00:20 desde Retiro también quedará cancelado.

Estas modificaciones se suman a otros cambios en la red ferroviaria, como la situación de la línea Mitre, que mantiene el ramal Tigre suspendido hasta marzo y servicios reducidos que no llegan a Retiro, que redujo aún más la movilidad en el AMBA.