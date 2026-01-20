Abre un nuevo ramal de colectivos que conectará el norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que llega un nuevo ramal de colectivos que conectará de mejor manera la jurisdicción. De esta manera, será más fácil llegar entre el norte y sur sin necesidad de recurrir a otro medio de transporte.

Se trata de la línea 42, operada por la empresa Transportes Colegiales S.A.C.I., que transita por al menos 10 barrios porteños neurálgicos y en horas picos, por lo que será de gran utilidad para todos los residentes locales y del Conurbano bonaerense.

Abre un nuevo ramal de colectivos que conectará el norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Flickr

¿Cuándo entra en funcionamiento el nuevo Ramal C de la línea 42?

Según el anuncio oficial del gobierno porteño, el servicio del Ramal C comenzará a operar a partir del jueves 22 de enero de 2026. El horario de funcionamiento es amplio: de 05:30 a 22:00 horas, cubriendo la mayor parte del día.

Esta actualización forma parte de un plan de reestructuración que no elimina ramales existentes, sino que amplía la cobertura de la línea operada por Transportes Colegiales.

¿Cómo será el recorrido del nuevo ramal que unirá la Ciudad de Buenos Aires?

Con la extensión del ramal C, se crea un eje norte-sur de CABA directo que antes requería combinaciones o vehículos particulares, especialmente para llegar al Parque de los Niños, uno de los espacios recreativos más grandes de la Ciudad (con juegos, pileta de verano, anfiteatro y áreas verdes), que hasta ahora tenía acceso limitado en transporte público.

Además, el Ramal B se extiende para ingresar al Barrio Espora (compartiendo cabecera sur con el nuevo C), mientras que el Ramal A (por Echeverría/Lugones hacia Ciudad Universitaria) se mantiene sin cambios. Sus cabeceras principales son:

Sur: Avenida Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, Barrio Espora, Nueva Pompeya.

Norte: Parque de los Niños, Núñez, cerca del límite con Vicente López.

De esta manera, atravesará barrios clave de la capital, tal como: Parque Chacabuco, Palermo, Villa Crespo y Belgrano.

¿Cuáles son las ventajas de este nuevo ramal?

El Gobierno porteño estima que esta ampliación beneficiará a más de 30.000 vecinos y pasajeros diarios. Entre las ventajas destacadas: