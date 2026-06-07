Pondrán en marcha el tren más veloz de América Latina: circulará a más de 350km/h y se convertirá en el orgullo del continente. (Fuente: IA)

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Brasil se encuentra en proceso de desarrollo de un ambicioso proyecto que tiene como finalidad la transformación de su sistema de transporte interurbano. Esta iniciativa se centra en la construcción del primer tren de alta velocidad de América Latina, un corredor en fase de planificación que tiene como objetivo conectar las tres regiones metropolitanas más relevantes del país, ofreciendo un servicio moderno y ágil.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades federales y medios especializados, el plan diseñado contempla la posibilidad de operar a velocidades de hasta 350 km/h, un estándar similar al de los trenes de alta velocidad en naciones como Japón o en varios países europeos. Aunque los plazos aún están sujetos a validación, se anticipa que el avance del proyecto se llevará a cabo durante la segunda mitad de esta década.

Este proyecto genera elevadas expectativas tanto entre especialistas como entre los usuarios, quienes consideran este corredor una oportunidad para modernizar la infraestructura y una reducción significativa de los tiempos de viaje en una de las zonas más congestionadas del país.

El tren más veloz del continente alcanzará más de 350 km/h

La propuesta incluye un trazado de aproximadamente 510 kilómetros, concebido para conectar Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. El trayecto contemplará túneles, viaductos y avanzadas tecnologías de señalización, elementos que son distintivos de los sistemas de alta velocidad.

Asimismo, se prevé que el sistema pueda transportar una alta cantidad de pasajeros diarios, ayudando a aliviar las rutas de alta demanda y proporcionando una alternativa sostenible frente al uso del automóvil y vuelos de corta distancia.

De materializarse bajo las especificaciones divulgadas, el viaje entre Río y San Pablo, que actualmente puede superar las seis horas por carretera, podría acortarse a cerca de una hora y 45 minutos, lo que representaría un avance significativo en términos de eficiencia y conectividad.

Brasil avanza en la construcción del primer tren de alta velocidad de América Latina (foto: archivo). Imagen creada con ChatGPT

Proyecto clave con impacto económico y regional

El plan se propone promover un modelo de movilidad más limpio y también impulsar el desarrollo económico. Para su construcción, se requeriría mano de obra especializada, así como la movilización de sectores relacionados con la ingeniería, tecnología e infraestructura.

Uno de los segmentos más complejos del corredor sería el tramo entre Jundiaí y São Paulo, una región de alta densidad urbana donde se anticipan las obras de infraestructura de gran envergadura.

Las estimaciones iniciales sitúan la inversión total entre US$ 10.000 millones y US$ 20.000 millones, aunque estas cifras podrían ajustarse a medida que avancen los estudios definitivos y las licitaciones.

Claves del proyecto: guía rápida

Especialistas del sector destacan que, si se concretara, se trataría de un proyecto inédito en Sudamérica por su magnitud y el avance tecnológico que significaría para la región. La implementación del mismo dependerá de la culminación de estudios, aprobaciones ambientales, disponibilidad de financiamiento y estabilidad en las fases administrativas.

El objetivo final es ofrecer un sistema de transporte moderno, rápido y accesible que pueda competir con otras modalidades y fortalecer la integración entre los principales polos económicos del país.

A pesar de que los plazos podrían ser modificados conforme avancen los estudios técnicos y financieros, el cronograma tentativo divulgado por medios brasileños establece tres fases principales:

2026: inicio de trabajos preliminares y preparación del corredor.

2027: avance de obras en tramos complejos, especialmente en el área metropolitana de São Paulo.

2031: posible inicio del servicio, sujeto al desarrollo técnico, regulatorio y financiero.

Cuándo llega el tren más rápido del mundo

A pesar de que el proyecto suscita gran interés, los especialistas subrayan que existen aún cuestiones cruciales por clarificar. La iniciativa del tren de alta velocidad permanece en fase de planificación, sin que se hayan iniciado obras ni definiciones concluyentes sobre su ejecución. Las fechas propuestas para el comienzo de las labores y la inauguración, proyectadas entre 2026 y 2031, deben considerarse como estimativas, dado que dependen del progreso de los estudios técnicos, ambientales y financieros.

Igualmente, se encuentran en proceso de revisión aspectos fundamentales como el trazado definitivo, las estaciones, el modelo de financiamiento y el costo final del proyecto, factores que podrían ser alterados conforme avancen los análisis. Además, cualquier información relacionada con el número de pasajeros, el impacto ambiental o los valores de los pasajes es parte de cálculos preliminares que deberán validarse en las etapas formales de diseño y construcción.