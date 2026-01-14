La industria ferroviaria está avanzando a pasos agigantados con la implementación de trenes balas de 1000 km/h. En esta ocasión, se conoció que un país europeo pondrá en marcha una línea que consistirá en vagones de dos pisos.

Actualmente, en Europa es común ver este tipo de vagones, tal como en Francia, Alemania, España, Países Bajos y Finlandia, entre otros. En Argentina, hubo un intento de usarlos, pero fracasó el proyecto.

¿En qué lugar se inauguran estos trenes de dos niveles?

Estos trenes innovadores de dos pisos se introducen en el corredor Viena - Salzburgo, una de las rutas más frecuentadas de Austria. La primera unidad se encuentra en operación comercial desde diciembre de 2025, mientras que el resto de las formaciones prosiguen su proceso de homologación.

Además, estos trenes cuentan con certificación para circular no solo en Austria, sino también en Alemania y Hungría , lo que posibilita una eventual expansión regional en un futuro cercano.

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá (foto: archivo).

La nueva frecuencia de trenes chinos en la ruta Viena-Salzburgo

La llegada de estos trenes chinos de dos pisos permitirá a Westbahn incrementar significativamente la cantidad de frecuencias en la línea Viena-Salzburgo. Actualmente, esta ruta ya es competitiva frente a la operadora estatal ÖBB. Con mayor capacidad por tren, se espera una oferta más densa de servicios para atender la creciente demanda de pasajeros.

Aunque no se detallaron frecuencias exactas por hora, el objetivo principal es mejorar la disponibilidad y reducir tiempos de espera, haciendo el viaje más conveniente para los pasajeros.

Descubre las comodidades del nuevo tren: confort y tecnología a bordo

Cada formación cuenta con 6 coches y una capacidad para 536 pasajeros. Entre sus destacadas comodidades:

Cargadores eléctricos en todos los asientos.

Conexión wifi a bordo.

Sistemas modernos de control de equipaje y validación de boletos.

Mayor eficiencia energética, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

La evolución de los trenes de dos niveles en Argentina

Cuando la Línea Sarmiento estaba bajo la administración de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), se promovieron los vagones de dos pisos, los cuales incrementaban la capacidad de transporte de pasajeros en un 40%.

Todo aconteció en 2006, con servicios que ofrecían espacio para 320 personas, contaban con climatización frío/calor, pantallas LED y asientos ergonómicos. Con tres formaciones en operación, la meta era alcanzar 25 en toda la red para el año 2011.

No obstante, solo se incorporaron dos unidades hasta 2014, año en que se reemplazaron por los actuales CSR chinos. Uno de los motivos principales fue la falta del sistema anti-acaballamiento, el cual prevendría que un coche se incruste dentro de otro en caso de un choque.

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá. Foto: City Jet

Trenes de dos pisos en Austria: modernización del transporte

Los trenes de dos pisos se observan con regularidad en naciones de Europa, tales como Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, España, Italia, Austria y Finlandia. Asimismo, están presentes en India e Israel, en Asia.

En lo que respecta a Norteamérica, estos trenes se hallan en Estados Unidos y Canadá; mientras que en Oceanía, pueden ser avistados en Australia y Nueva Zelanda.

La implementación de trenes de dos pisos en Austria marca un avance significativo en la movilidad. Se espera que otros países europeos sigan este modelo para mejorar sus sistemas ferroviarios.La modernización del transporte ferroviario incluye innovaciones tecnológicas. Se prevé que estos trenes reduzcan el tiempo de viaje y ofrezcan una experiencia más cómoda para los pasajeros.