Mientras la mayoría de los estudiantes de educación básica en México continuará asistiendo a clases hasta mediados de julio, algunos estados ya recibieron autorización para concluir el ciclo escolar 2025-2026 durante este mes. Por ello, algunos alumnos empezarán antes las vacaciones de verano, según la disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La medida fue impulsada principalmente por entidades donde las altas temperaturas representan un riesgo para estudiantes y docentes. Ante las condiciones climáticas extremas registradas durante las últimas semanas del ciclo escolar, las autoridades educativas locales solicitaron adelantar el cierre de actividades para reducir la exposición al calor.

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¿Por qué la SEP adelantó las vacaciones de verano?

Aunque en días recientes surgieron versiones que vinculaban estos cambios con la organización del Mundial de Futbol 2026, la SEP aclaró que las modificaciones responden sobre todo a necesidades regionales y a medidas preventivas relacionadas con el clima. Cada estado tuvo la posibilidad de evaluar su situación particular y decidir si era necesario ajustar el calendario.

Como resultado, tres estados serán los primeros del país en concluir oficialmente las clases durante junio e iniciar el periodo vacacional antes que el resto de México.

Los estados que terminarán antes las clases

Colima será la primera entidad en cerrar el ciclo escolar. Las autoridades estatales informaron que el último día de clases para preescolar, primaria y secundaria será el 25 de junio, fecha en la que comenzarán las vacaciones de verano para miles de alumnos.

Yucatán finalizará actividades un día después, el 26 de junio. En esta entidad, la decisión también responde a las altas temperaturas que afectan la región durante esta época del año y que llevaron a implementar medidas especiales para proteger a la comunidad escolar.

Tlaxcala será el tercer estado en concluir el ciclo escolar durante junio. En este caso, las autoridades educativas determinaron que las clases terminarán el 30 de junio , permitiendo que los estudiantes salgan de vacaciones antes que gran parte del país.

Detalles sobre la suspensión de clases anticipada en México

Además de Colima, Yucatán y Tlaxcala, otras entidades también decidieron adelantar el cierre del ciclo escolar, aunque sus actividades concluirán durante julio. Entre los estados que realizarán ajustes se encuentran:

Baja California

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Sinaloa

Por otro lado, las entidades que mantendrán el calendario oficial de la SEP finalizarán el ciclo escolar el 15 de julio de 2026, fecha establecida originalmente para el cierre de actividades en educación básica.

La SEP explicó que estos cambios forman parte de las flexibilidades otorgadas a los gobiernos estatales para que puedan adaptar el calendario escolar según las condiciones específicas de cada región y proteger a estudiantes y maestros ante las altas temperaturas que afectan distintas zonas del país.