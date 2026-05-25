Comer saludable, entrenar varias veces por semana y aun así dejar de bajar de peso es una de las situaciones que más frustración genera entre quienes intentan adelgazar. Aunque muchas personas creen que se trata de un error en la dieta o falta de esfuerzo, especialistas explican que detrás de ese estancamiento existe un mecanismo biológico conocido como “set point”.

El concepto volvió a ganar protagonismo en redes sociales y consultas médicas porque ayuda a entender por qué el cuerpo muchas veces parece “resistirse” a seguir perdiendo kilos, incluso cuando se mantienen hábitos saludables durante meses.

Qué es el “set point” y cómo funciona

El “set point” es un sistema de regulación interna que utiliza el organismo para mantener un determinado rango de peso corporal.

Cuando una persona pierde muchos kilos en poco tiempo, el cuerpo puede interpretar ese cambio como una amenaza y comenzar a reducir el gasto energético para conservar reservas.

Ahí aparece la famosa “meseta”, una etapa en la que:

El descenso se vuelve mucho más lento.

La balanza parece no moverse.

Y muchas personas sienten que dejaron de progresar.

Especialistas remarcan que esto no significa necesariamente que el plan alimentario haya dejado de funcionar.

Por qué el cuerpo se “resiste” a seguir bajando

Según explican nutricionistas y expertos en metabolismo, el organismo necesita tiempo para adaptarse a su nuevo peso.

El “set point” es un sistema de regulación interna que utiliza el organismo para mantener un determinado rango de peso corporal.

Durante ese proceso pueden producirse cambios hormonales y metabólicos que afectan:

El apetito.

El gasto calórico.

La sensación de saciedad.

Y el ritmo de descenso.

Por eso, muchas veces el cuerpo entra en una etapa de estabilización antes de volver a responder.

El error que muchas personas cometen durante la meseta

Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando las personas abandonan el proceso por ansiedad o frustración al no ver cambios rápidos.

Sin embargo, especialistas sostienen que sostener hábitos saludables durante períodos prolongados es clave para estabilizar el peso y reducir las posibilidades de recuperar los kilos perdidos.

Además, remarcan que el descenso de peso no suele ser lineal y que existen momentos donde el organismo simplemente necesita adaptarse.

Qué recomiendan los expertos para evitar el abandono

Los profesionales aconsejan mantener:

Una alimentación equilibrada.

Actividad física regular.

Descanso adecuado.

Y paciencia durante las etapas de estancamiento.

También sugieren evitar dietas extremas o restricciones excesivas, ya que pueden aumentar todavía más la respuesta defensiva del organismo.

El concepto de “set point” se convirtió en uno de los temas más estudiados dentro del metabolismo y el descenso de peso porque explica por qué muchas personas dejan de adelgazar aunque “hagan todo bien”.