Los bancos comenzaron a implementar modificaciones en los cajeros automáticos y a partir de ahora, ya no será necesario utilizar la tarjeta física para retirar el dinero en efectivo. En este sentido, y con el objetivo de agilizar el tiempo de retiro de los billetes e incrementar los niveles de seguridad bancaria, los cajeros automáticos dejarán de aceptar tarjetas para hacer este tipo de operaciones. El reconocido banco estadounidense, Chase Bank, anunció que implementará nuevas tecnologías en sus cajeros automáticos y los clientes no tendrán que usar la tarjeta física para retirar dinero en efectivo. En efecto, y dentro de un proceso de implementar nuevas tecnologías y avanzar a una mayor digitalización, la entidad financiera permitirá que el dinero se retire mediante la tecnología NFC de los teléfonos celulares. A través de la implementación de los lectores NFC en los cajeros automáticos, los clientes que dispongan de dicha tecnología en sus dispositivos podrán vincularse con las terminales y hacer las operaciones, sin tener que usar el plástico. Muchos teléfonos de sistema operativo iOS y Android cuentan con tecnología NFC, lo cual permite, entre otras cosas, vincular los datos de las tarjetas de crédito o débito y realizar pagos con el celular. A través del lector de NFC que se ubicará en los cajeros automáticos, no habrá que introducir la tarjeta física y se podrán realizar diversas operaciones únicamente con la vinculación del smartphone. Esto, por su parte, permitirá incrementar los niveles de seguridad ya que se reduciría drásticamente la clonación de tarjetas. Además, el proceso se hará mucho más ágil y evitará demoras al momento de retirar efectivo. Si bien la tecnología NFC no es nueva y está presente en muchos comercios y medios de transporte, en los cajeros automáticos no se encuentra implementada y, según detalló Chase Bank, aún continúa en período de pruebas No obstante, se espera que las primeras terminales operativas con NFC de Chase Bank puedan lanzarse durante este año.