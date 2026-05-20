Los bancos actualizaron los montos máximos que permiten retirar por cajero automático durante 2026. (Fuente: Freepik)

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Aunque las billeteras digitales y las transferencias inmediatas ganan cada vez más terreno en Colombia, el efectivo sigue siendo el método de pago preferido para millones de personas. Un reciente informe del Banco de la República reveló que la mayoría de los colombianos continúa utilizando dinero físico para sus compras y gastos diarios, por encima de las tarjetas y los pagos electrónicos.

El estudio también mostró que más de la mitad de la población usa efectivo todos los días, especialmente personas mayores, ciudadanos con menores ingresos y trabajadores informales. La tendencia persiste incluso en medio del crecimiento de plataformas como Nequi, Daviplata y los nuevos sistemas de pagos inmediatos impulsados por el sector financiero.

En paralelo, varias entidades bancarias actualizaron los topes máximos de retiro en cajeros automáticos para 2026. La medida busca reforzar la seguridad de los usuarios frente a robos, fraudes y modalidades delictivas como el paseo millonario, además de controlar operaciones sospechosas dentro del sistema financiero.

Cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos de los bancos en 2026

Los bancos en Colombia manejan límites diarios para retiros en cajeros automáticos, y esos montos pueden variar dependiendo de la entidad financiera. Durante 2026, algunas de las principales instituciones del país mantendrán topes diferenciados para controlar el movimiento de efectivo y proteger a sus clientes.

Entre los límites más altos aparece Davivienda, que permite retirar hasta 8 millones de pesos diarios, también BBVA fijó un máximo cercano a los 4,2 millones, mientras que Bancolombia y Nubank mantienen un tope de 2,7 millones de pesos. Banco de Bogotá y Banco Caja Social también conservan restricciones más bajas para operaciones en efectivo realizadas desde cajeros automáticos.

Entidades financieras también reclamaron al Gobierno por la demora en la aplicación de los cambios del 4x1.000. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué los bancos ponen límites a los retiros en efectivo

Las entidades financieras explican que los topes diarios tienen como principal objetivo reducir riesgos asociados a robos, estafas y transacciones fraudulentas. En situaciones como hurtos, clonación de tarjetas o secuestros exprés, estos límites permiten disminuir el impacto económico para los usuarios afectados.

Además, los bancos utilizan estas restricciones como parte de sus protocolos de monitoreo y control financiero. Movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero pueden activar alertas internas y mecanismos de seguridad diseñados para prevenir delitos relacionados con lavado de activos o fraudes electrónicos.

El efectivo sigue siendo el medio de pago favorito en Colombia

A pesar del crecimiento de las transferencias digitales y las billeteras virtuales, el efectivo continúa dominando las transacciones cotidianas en Colombia. El Banco de la República reveló que cerca del 79 % de los ciudadanos todavía prefiere pagar con billetes y monedas por razones relacionadas con rapidez, facilidad y costumbre.

La preferencia es aún más fuerte entre adultos mayores, personas con menor acceso a educación financiera y trabajadores que manejan ingresos diarios en efectivo. Aunque la infraestructura digital se expandió rápidamente en los últimos años, muchos comercios y consumidores siguen considerando el dinero físico como el método más práctico para operaciones pequeñas y gastos habituales.

Qué pasa con la exención del 4x1.000 y las cuentas bancarias en Colombia

Otra de las discusiones que sigue generando dudas entre los usuarios financieros tiene relación con el impuesto del 4x1.000. La reforma tributaria aprobada en 2022 permitió que los colombianos pudieran tener varias cuentas exentas del gravamen, siempre que no superaran un límite mensual de movimientos.

Sin embargo, la implementación de esa medida todavía no se aplica completamente dentro del sistema financiero. Varias entidades bancarias y representantes del sector aseguraron que ya cuentan con la capacidad tecnológica para poner en marcha el nuevo esquema, pero continúan esperando definiciones regulatorias para que los usuarios puedan acceder plenamente al beneficio.