Cambian los cajeros automáticos para siempre y esta es la nueva forma de reiterar efectivo sin usar la tarjeta Fuente: Archivo

Los cajeros automáticos están frente a uno de los cambios más importantes desde su creación y ya no será necesario utilizar la tarjeta física para poder retirar dinero en efectivo gracias a la implementación de una nueva herramienta.

La era digital avanza a paso acelerado y ya no hará falta insertar la clásica tarjeta física. A partir de ahora bastará con tener un celular con tecnología NFC para poder sacar efectivo de una manera mucho más fácil y rápida.

Los cajeros automáticos dejarán de funcionar como antes

Durante décadas, ir al cajero fue sinónimo de utilizar la tarjeta e insertarla en la ranura era el primer paso para obtener efectivo o hacer operaciones básicas. Sin embargo, ese proceso comenzó a quedar obsoleto frente al crecimiento de la banca digital.

El banco estadounidense Chase Bank, uno de los referentes globales del sector, anunció que avanzará en esta transformación. Sus clientes podrán operar directamente desde el teléfono, sin necesidad del plástico.

Cómo funcionarán los cajeros automáticos con NFC

La tecnología NFC (Near Field Communication) ya es familiar gracias a los pagos móviles, debido a que permite vincular tarjetas a un dispositivo y realizar compras solo acercando el celular al lector.

En los nuevos cajeros, el proceso será muy similar. En vez de introducir la tarjeta, el usuario apoyará el teléfono sobre el lector NFC situado en el panel frontal.

Cambian los cajeros automáticos para siempre y esta es la nueva forma de reiterar efectivo sin usar la tarjeta Fuente: Shutterstock

Asimismo, el sistema reconocerá la tarjeta asociada al dispositivo, solicitará la clave de seguridad y habilitará el retiro de efectivo en cuestión de segundos.

Los beneficios de dejar atrás la tarjeta física

La seguridad es uno de los principales motivos detrás de este cambio, ya que las tarjetas en cajeros siempre estuvieron expuestas a la clonación mediante dispositivos ilegales.

También se incrementará la comodidad y practicidad debido a que el celular se convierte en la billetera prácticamente única al no tener que utilizar la tarjeta física.

Del mismo modo, las operaciones quedan registradas en la aplicación del banco, permitiendo revisar movimientos y saldos en tiempo real.

Cuándo se implementará la tecnología NFC

Si bien aún no hay fecha exacta para la eliminación total de las tarjetas físicas, la implementación será gradual. Los nuevos cajeros vendrán con lectores NFC y los tradicionales seguirán operando durante una etapa de transición.

La adopción promete ser rápida debido a que la mayoría de los celulares actuales ya integran NFC, lo que facilita el salto hacia esta nueva forma de retirar efectivo.