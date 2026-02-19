Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son calves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos Asimismo, están disponibles la 24 horas, uncluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes. Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los limites cambian según cada entidad: BancoTope de extracción diarioBanco NaciónTope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking.Banco ProvinciaMáximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.Banco CiudadLímite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.Banco GaliciaExtracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. ICBCTope diario de $ 550.000.Banco BBVALímite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.Banco MacroSu límite se mantiene en $ 400.000Banco SantanderRetiros de hasta $ 1 millón por día. Las billeteras virtuales también son una aliado clave para los ahorristas y clientes que buscan sacar rendimientos de forma fácil y segura. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan. Desde el Gobierno nacional aplicaron nuevas medidas económicas en el arco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más. ConceptoAntesAhora - Personas FísicasAhora - Personas JurídicasMonto total sujeto a información$ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Extracción de dineroDesde cualquier monto (incluso $ 100)Hasta $ 10.000.000Hasta $ 10.000.000Saldos bancarios (último día del mes)$ 700.000 / $ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Plazos fijos$ 1.000.000$ 100.000.000$ 30.000.000Transferencias y billeteras virtuales$ 2.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa)Se informaba cualquier monto$ 100.000.000$ 30.000.000Compras como consumidor final$ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios$ 10.000.000$ 10.000.000 En caso superar los topes establecidos, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son: Recibos de sueldo o comprobantes de haberesDeclaraciones juradas de impuestosFacturación en caso de autónomos o monotributistasContratos de compraventaCertificados de ingresos firmados por contadoresExtractos bancarios