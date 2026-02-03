Monotributo 2026: el cambio de ARCA que entra en vigencia desde febrero y podría hacer que pagues más

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) verifica constantemente inconsistencias entre la información declarada por los contribuyentes y los movimientos financieros registrados en el sistema. Las sanciones por este tipo de evasión trae consecuencias en los medios de cobro de comercios y servicios financieros.

Con el fin de prevenir maniobras de evasión impositiva, el organismo controlará las transacciones y aplicará sanciones en caso de presentarse inconsistencias en la información financiera.

A quiénes se les suspenderá los medios de pago

La entidad fiscal examinará los movimientos de aquellos comercios que figuren en la denominada “Base de contribuyentes no confiables”.

Se trata de un listado de ARCA que, según los datos recolectados previamente por el organismo, concentra a las empresas que presentaron irregularidades en su situación fiscal.

Por ejemplo, el hecho de que no coincidan sus ingresos declarados con los movimientos financieros registrados en el sistema es motivo de sospechas de la entidad fiscal.

Mediante la Comunicación A 8144/2024, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y el Banco Central (BCRA) establecieron que quienes estén en la base de “Contribuyentes No Confiables” no podrán recibir pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas.

Cuáles serán las operaciones bloqueadas

Una vez que ARCA confirma que el comercio se encuentra en la base de no confiables, se le podrán complicar las siguientes operaciones: