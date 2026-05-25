Confirmado | Ya puedes sacar dinero del cajero automático sin tarjeta: así funciona el nuevo sistema de los bancos

Las tarjetas físicas comienzan a perder protagonismo en España. Los bancos aceleran la incorporación de nuevas tecnologías en los cajeros automáticos y cada vez más usuarios ya pueden retirar dinero utilizando únicamente el teléfono móvil.

La transformación avanza en medio de una modernización de la red bancaria española, que actualmente cuenta con alrededor de 43.000 cajeros automáticos conectados dentro del mismo sistema. Las entidades financieras ya permiten operar mediante tecnología contactless, códigos QR y claves temporales generadas desde las aplicaciones móviles.

Confirmado | Ya puedes sacar dinero del cajero automático sin tarjeta: así funciona el nuevo sistema de los bancos. Fuente: Shutterstock.

El nuevo sistema busca agilizar las operaciones, reducir el uso de tarjetas físicas y mejorar la seguridad de las transacciones. Además, coincide con la entrada en vigor de nuevas normas de accesibilidad que cambiarán la forma de utilizar los cajeros en España.

Cómo funciona la nueva forma para sacar dinero del cajero solo con el móvil

Los bancos ya ofrecen distintas alternativas para retirar efectivo sin necesidad de introducir una tarjeta bancaria en el cajero automático. La opción más extendida es la tecnología contactless, que permite acercar el teléfono móvil al lector del terminal y validar la operación desde la aplicación del banco.

Además, muchas entidades incorporaron sistemas de retirada mediante códigos QR o claves temporales. El usuario inicia la operación desde la app bancaria, genera un código y luego lo introduce o escanea directamente en el cajero para recibir el dinero.

Algunos bancos incluso permiten enviar ese código a otra persona para que retire el efectivo sin necesidad de utilizar una tarjeta física. Este tipo de funciones ya están disponibles en varias entidades españolas y forman parte del proceso de digitalización bancaria.

Paso a paso: cómo sacar dinero del cajero sin tarjeta

Abrir la aplicación móvil del banco. Seleccionar la opción “Retirar dinero sin tarjeta”. Elegir el importe que se desea sacar. Generar el código QR o la clave temporal. Acercarse a un cajero compatible. Escanear el QR o introducir el código recibido. Confirmar la operación y retirar el efectivo.

Las entidades financieras explican que estos sistemas buscan aumentar la comodidad y reducir riesgos asociados al robo o pérdida de tarjetas físicas.

Cuánto dinero puedes sacar de un cajero y cuáles son los límites que aplican en España

Confirmado | Ya puedes sacar dinero del cajero automático sin tarjeta: así funciona el nuevo sistema de los bancos Ugur Karakoc

Aunque los cajeros evolucionan hacia sistemas digitales, los límites para retirar efectivo siguen dependiendo de cada banco y de los controles establecidos por la Agencia Tributaria.

La mayoría de las entidades financieras fija límites diarios de entre 600 y 2000 euros, además de límites por operación que normalmente oscilan entre 200 y 1000 euros. Estas restricciones buscan prevenir fraudes y proteger tanto a los clientes como a los bancos.

En España no existe un límite legal único para retirar dinero de un cajero automático. Sin embargo, las operaciones superiores a 3000 euros pueden generar controles adicionales. En esos casos, el banco podrá solicitar un justificante del motivo de la retirada y comunicar la operación a la Agencia Tributaria y al Banco de España.

Los expertos recomiendan consultar previamente con la entidad bancaria si se necesita retirar una cantidad elevada de efectivo, especialmente antes de viajes o pagos importantes.

Los cajeros automáticos cambian para siempre: las nuevas funciones que llegan a España

La transformación de los cajeros no solo afecta a la retirada de dinero sin tarjeta. España también avanza hacia una nueva generación de terminales más accesibles, modernos y adaptados a todos los usuarios.

La nueva Ley 11/2023 obligará a que los nuevos cajeros incorporen herramientas como instrucciones por voz, teclados en braille, pantallas con alto contraste y menús más intuitivos.

Además, algunos terminales ya incorporan reconocimiento facial, lectores de código de barras y sistemas avanzados de identificación digital.

La normativa también establece que los cajeros antiguos deberán adaptarse progresivamente antes de 2035. Con estos cambios, los bancos buscan reducir la dependencia de las tarjetas tradicionales y avanzar hacia una operativa cada vez más digitalizada desde el móvil.