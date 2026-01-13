Adiós a las multas: desde diciembre perderán vigencia y no deberán pagarse en estos casos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informaron el cambio de sentido de dos calles claves. La medida empezará a regir desde la próxima semana con el objetivo de aliviar el tráfico de la zona y los conductores que no cumplan la normativa podrán ser sancionados con multas.

Qué calles cambian de sentido en la Ciudad

Desde el Gobierno porteño informaron que a partir del martes 20 de enero las calles Avelino Díaz y Las Casas que pasarán de ser mano única a doble sentido de circulación. La medida tiene como principal objetivo mejorar la accesibilidad de los frentitas, evitar sobre recorridos, optimizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la zona.

Cambio de sentido en las calles de CABA. Fuente GCBA.

De esta manera, en el caso de Avelino Díaz se cambiará el sentido entre Doblas y avenida La Plata para pasar a ser doble mano. Por su parte, Las Casas pasará a tener doble sentido de circulación entre avenida La Plata y José Marmol.

Con el objetivo de evitar confusiones, se pintarán nuevas demarcaciones en el asfalto, se instalarán nuevos carteles de señalización y se cambiarán los nomencladores en las esquinas.

De cuánto es la multa por circular a contramano

Apenas se reorganicen los nuevos sentidos de las calles habrá agentes de tránsito para orientar a los conductores. Una vez terminado el periodo de adaptación quienes circulen a contramano o no respeten el doble sentido podrán ser multados con entre 200 y 1.000 unidades fijas.

Con un valor aproximado de $ 798,51 por unidad fija, significa que las sanciones irán desde los $ 159.702 hasta $ 798.510.