Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informaron el cambio de sentido de dos calles claves. La medida empezará a regir desde la próxima semana con el objetivo de aliviar el tráfico de la zona y los conductores que no cumplan la normativa podrán ser sancionados con multas.
Qué calles cambian de sentido en la Ciudad
Desde el Gobierno porteño informaron que a partir del martes 20 de enero las calles Avelino Díaz y Las Casas que pasarán de ser mano única a doble sentido de circulación. La medida tiene como principal objetivo mejorar la accesibilidad de los frentitas, evitar sobre recorridos, optimizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la zona.
De esta manera, en el caso de Avelino Díaz se cambiará el sentido entre Doblas y avenida La Plata para pasar a ser doble mano. Por su parte, Las Casas pasará a tener doble sentido de circulación entre avenida La Plata y José Marmol.
Con el objetivo de evitar confusiones, se pintarán nuevas demarcaciones en el asfalto, se instalarán nuevos carteles de señalización y se cambiarán los nomencladores en las esquinas.
De cuánto es la multa por circular a contramano
Apenas se reorganicen los nuevos sentidos de las calles habrá agentes de tránsito para orientar a los conductores. Una vez terminado el periodo de adaptación quienes circulen a contramano o no respeten el doble sentido podrán ser multados con entre 200 y 1.000 unidades fijas.
Con un valor aproximado de $ 798,51 por unidad fija, significa que las sanciones irán desde los $ 159.702 hasta $ 798.510.