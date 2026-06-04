En esta noticia El conductor admitió antecedentes y complicó aún más su situación

Un operativo de rutina sobre una ruta nacional bonaerense terminó se volvió insólita cuando un conductor intentó justificar un resultado positivo en una prueba de alcoholemia. Su explicación que sorprendió incluso a los agentes que realizaban el procedimiento.

La secuencia ocurrió en un puesto de control ubicado en las inmediaciones del peaje de Pilar en la Ruta 8, donde personal de seguridad detuvo un automóvil para verificar la documentación y realizar los controles habituales. Durante la inspección, el examen confirmó la presencia de alcohol en sangre, lo que derivó en una conversación que rápidamente se volvió viral.

Al ser consultado sobre el resultado, el hombre negó haber consumido bebidas alcohólicas y atribuyó el registro a haber comido “una ensalada con vinagre”. Sin embargo, a medida que avanzó el intercambio con los inspectores, su relato comenzó a presentar contradicciones que llamaron la atención de los presentes.

El dispositivo utilizado durante el control marcó un nivel de alcohol que, aunque no era elevado, superaba el límite permitido. La situación adquirió mayor relevancia debido a que en la provincia rige la política de tolerancia cero, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción.

El conductor admitió antecedentes y complicó aún más su situación

Con el correr de la conversación, el automovilista reconoció haber probado una pequeña cantidad de vino durante una reunión familiar. Esa explicación apareció después de haber descartado inicialmente cualquier consumo de bebidas alcohólicas.

#ControlesANSV



🚔 CUMPLÍA TAREAS COMUNITARIAS Y VOLVIÓ A DAR POSITIVO



-Un conductor dio 0,39 g/L en un control de la ANSV en RN 8.



-Dijo que había comido una ensalada con vinagre.



-Cumplía tareas comunitarias por una alcoholemia anterior.



-No pudo seguir conduciendo. pic.twitter.com/kTYyLlKvhc — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) June 2, 2026

La sorpresa continuó cuando el propio conductor reveló que ya había atravesado una situación similar tiempo atrás. Según indicó, había protagonizado un incidente vial relacionado con el consumo de alcohol y se encontraba cumpliendo tareas comunitarias derivadas de aquel episodio.

Durante la inspección, los agentes también detectaron la presencia de bebidas alcohólicas dentro del vehículo. El hombre aseguró que esos productos no le pertenecían y que eran transportados para otra persona que viajaba con él.

El video difundido por las autoridades fue utilizado como ejemplo de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y de la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en jurisdicciones donde la legislación no admite ningún margen de consumo antes de manejar.