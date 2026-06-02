Los Ángeles se prepara para implementar uno de los mayores controles automatizados de velocidad de su historia.

Antes de que termine julio, la ciudad tendrá 125 nuevas cámaras capaces de detectar a conductores que excedan los límites permitidos, especialmente en zonas escolares y calles con alto tránsito peatonal.

La medida forma parte de un programa piloto estatal de cinco años autorizado por una ley firmada en 2023.

Cómo funcionarán las nuevas cámaras de velocidad

Según informó Los Ángeles Times, el objetivo es combatir el exceso de velocidad y reducir el número de muertes por accidentes de tránsito, una problemática que continúa preocupando a las autoridades locales.

La ciudad tendrá 125 nuevas cámaras capaces de detectar a conductores que excedan los límites de velocidad. pedphoto36pm

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) indicó que, aunque las muertes por accidentes disminuyeron entre 2024 y 2025, la cifra de fallecimientos sigue siendo elevada. En ese contexto, las autoridades sostienen que las cámaras pueden tener un fuerte impacto preventivo .

La instalación de los dispositivos se realizará bajo la ley AB-645, que habilita a distintos municipios de California a utilizar radares automáticos para controlar infracciones.

Cuándo comenzarán a funcionar las cámaras

Las autoridades prevén que las cámaras comiencen a operar en julio. Durante la temporada de verano en Estados Unidos habrá una campaña informativa para explicar el funcionamiento del sistema y advertir a los conductores sobre las nuevas reglas.

Después de esa etapa comenzará un período de advertencias de 60 días. En ese plazo, quienes sean detectados excediendo la velocidad recibirán notificaciones sin obligación de pago. Las multas recién empezarán a aplicarse hacia fines de 2026.

Las multas por exceso de velocidad pueden costar hasta 500 dólares. Shutterstock

Los límites de velocidad que detectará

El sistema registrará a todos los vehículos que superen las 11 millas por hora, equivalentes a 17 kilómetros por hora, por encima del límite permitido. Las cámaras captarán la matrícula trasera del automóvil para emitir posteriormente la infracción correspondiente.

Cuánto costarán las multas por exceso de velocidad

Las sanciones variarán según la velocidad registrada por las cámaras.

Conductores que excedan el límite entre 11 y 15 millas por hora

Los conductores que excedan el límite entre 11 y 15 millas por hora deberán pagar multas de 50 dólares.

Velocidades entre 16 y 25 millas por hora

La sanción ascenderá a 100 dólares.

Para infracciones de entre 26 y 99 millas por hora

La multa será de 200 dólares.

Quienes superen las 100 millas por hora

Recibirán penalidades de 500 dólares.

Además, el LADOT pondrá a disposición un mapa interactivo que permitirá consultar la ubicación de las cámaras ya instaladas y de las nuevas que comenzarán a funcionar.

En qué zonas estarán las nuevas cámaras

Las 125 cámaras estarán distribuidas en los 15 distritos de Los Ángeles, con entre ocho y diez dispositivos por distrito.

Entre las áreas incluidas aparecen barrios y sectores como:

Hollywood Hills

Koreatown

Venice

Boyle Heights

North Hollywood

Bel-Air

Studio City

Echo Park

Santa Mónica

Pacoima

Wilmington

Watts.

La ciudad aseguró además que toda la información vinculada con las matrículas y los vehículos solo podrá ser revelada mediante una orden judicial, una medida que busca garantizar la privacidad de los conductores.