Viajar a países del Espacio Schengen como Alemania, Países Bajos o Austria implica cumplir con un requisito indispensable: contar con un pasaporte válido y vigente. En aeropuertos internacionales como Berlín-Brandeburgo, Ámsterdam-Schiphol y Viena, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden impedir el embarque o negar el ingreso a quienes no presenten la documentación al día.

Posponer la renovación del pasaporte puede convertirse en un inconveniente incluso antes de abordar el vuelo. Además de los permisos migratorios que correspondan según la nacionalidad del viajero, las compañías aéreas y los organismos de control revisan de forma detallada el estado del documento y su período de vigencia antes de autorizar el viaje.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Conoce más sobre los requisitos para viajar al exterior y cumple con la normativa migratoria de cada país para evitar inconvenientes.

¿Cómo te revisan en el aeropuerto?

En la mayoría de los casos, la revisión comienza durante el proceso de check-in. Las aerolíneas tienen la responsabilidad de comprobar que cada pasajero reúna los requisitos necesarios para ingresar al país de destino. Para ello utilizan las bases de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde figuran las condiciones migratorias actualizadas de cada país.

Si detectan las siguientes disposiciones es posible que impidan el abordaje al avión:

El pasaporte está vencido Presenta daños que dificultan su lectura -como páginas desprendidas, información ilegible o una cubierta deteriorada- No cumple con el tiempo mínimo de vigencia exigido

Este control es obligatorio para las compañías, ya que podrían enfrentar sanciones económicas si trasladan viajeros que posteriormente sean rechazados por las autoridades migratorias del país de destino.

¿Qué exigen las autoridades al ingresar por Berlín, Ámsterdam o Viena?

Una vez aterrizado el vuelo, el control queda en manos de la policía fronteriza del país correspondiente. Tanto Alemania como Países Bajos y Austria aplican las normas establecidas por el Código de Fronteras Schengen para el ingreso de ciudadanos provenientes de países fuera de la Unión Europea.

En términos generales, el pasaporte debe cumplir con dos condiciones esenciales:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los diez años anteriores.

Además, los agentes migratorios pueden solicitar documentación adicional, entre la que se encuentra:

Reserva de hotel o comprobante de alojamiento.

Boleto de regreso o de continuación del viaje.

Prueba de solvencia económica para cubrir la estancia.

Documentos que acrediten el motivo del viaje cuando sea necesario.

¿Qué ocurre con los ciudadanos de la Unión Europea?

Los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea pueden desplazarse entre los Estados del bloque utilizando un pasaporte vigente o, en muchos casos, su documento nacional de identidad válido.

Sin embargo, cuando el viaje comienza o finaliza en un país fuera de la Unión Europea, disponer de un pasaporte en buen estado y dentro de su período de vigencia continúa siendo fundamental.

Un documento vencido o deteriorado puede ocasionar que la aerolínea niegue el embarque incluso antes de llegar al control migratorio.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento y tramitar su renovación antes de organizar un viaje con destino a aeropuertos internacionales como Berlín-Brandeburgo, Ámsterdam-Schiphol, Viena o cualquier otra terminal del Espacio Schengen.