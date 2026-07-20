Mantener el pasaporte vigente es uno de los requisitos esenciales para ingresar a Italia. Esta condición aplica tanto para quienes llegan por los aeropuertos internacionales más transitados, como los de Roma, Milán y Nápoles, así como para el resto de los puntos de entrada al territorio.

Viajar con un documento vencido puede impedir el ingreso al país. La situación puede detectarse incluso antes de abordar el avión o durante el control migratorio al arribar al país, lo que podría derivar en la negativa de admisión.

Oficial | Aeropuertos de Roma, Milán y Nápoles bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte

Política migratoria en los aeropuertos de Italia

Antes del embarque, las aerolíneas están obligadas a revisar que los pasajeros cuenten con la documentación exigida por el país de destino. Si el pasaporte está vencido, presenta daños o no cumple con los requisitos establecidos, la compañía puede impedir que el viajero suba al avión.

En muchos casos, el inconveniente se detecta en el aeropuerto de salida, por lo que el pasajero no llega siquiera a iniciar el viaje hacia Italia.

Una vez en territorio italiano, las autoridades de control fronterizo revisan la documentación de cada visitante y autorizan su ingreso al país. Si el pasaporte no cumple con las condiciones de validez exigidas, la entrada puede ser denegada por incumplir uno de los requisitos migratorios básicos.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Italia

Italia exige que los viajeros presenten un pasaporte vigente durante la estancia prevista. Además, dependiendo de la nacionalidad del visitante, también puede ser necesario contar con la visa o autorización correspondiente para ingresar al espacio Schengen.

Las autoridades migratorias también pueden solicitar:

Información personal y detalles del viaje.

Documentación que justifique el motivo de la visita.

Reserva de hospedaje, cuando corresponda.

Boleto de regreso o de continuación del viaje.

Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estancia, si son requeridos.

Cumplir con estos requisitos facilita el ingreso al país y evita inconvenientes tanto durante el embarque como en los controles migratorios al llegar a Italia.

Cuáles son los requisitos para ingresar a México

La normativa migratoria mexicana no exige, de manera general, que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento del viaje. Lo indispensable es que el documento permanezca válido durante toda la estancia autorizada y hasta la fecha de salida del país.

De acuerdo con el INM, dependiendo de cada caso, también podrán solicitarse los siguientes documentos o comprobantes:

Datos personales y detalles del viaje.

Documentación que respalde el motivo de la visita.

Reserva de hospedaje, cuando corresponda.

Boleto de salida de México.

Comprobantes de solvencia económica, si la autoridad los requiere.

Asimismo, los visitantes deben contar con la Forma Migratoria Múltiple (FMM), documento que permite una sola entrada al país con una vigencia máxima de 180 días naturales, además de cubrir el Derecho de No Inmigrante (DNR) cuando sea aplicable según la modalidad de ingreso.