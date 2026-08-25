Los cajeros automáticos de Argentina tienen nuevos límites de extracción durante agosto y los usuarios pueden encontrar diferencias importantes según la entidad bancaria. El monto disponible depende del banco, el tipo de cuenta, el perfil del cliente y, en algunos casos, de si se utiliza un cajero propio o de otra entidad.

Por eso, antes de retirar efectivo, conviene conocer cuál es el límite disponible y si puede modificarse desde la aplicación o el home banking.

Cuánto dinero se puede retirar de un cajero automático

No existe un único tope máximo para todos los bancos argentinos. Cada entidad establece sus propios límites diarios y puede ofrecer diferentes montos según el segmento del cliente.

El límite lo marcada cada entidad.

Entre los valores informados para agosto aparecen límites que van desde $400.000 hasta más de $2.000.000 diarios, dependiendo del banco y de las condiciones de cada usuario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), por su parte, establece que los cajeros deben permitir retirar al menos $60.000 por día y en una única extracción, sin importar si la persona es cliente o no de la entidad propietaria del cajero.

Cuánto se puede retirar por día en cajeros automáticos

Los principales bancos de Argentina tienen los siguientes topes de extracción de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos.

Banco Santander : hasta $900.000 diarios. Para cuentas Platinum y Black, el límite es $1.700.000.

Banco BBVA : hasta $2.000.000 en cajeros automáticos de la entidad con tarjeta de débito.

Banco Galicia : hasta $400.000 con tarjeta de débito. Con App Galicia, se pueden retirar hasta $6.000.000 en los Autoservicios.

Banco Ciudad : el límite de extracción vigente es de $1.500.000.

Banco Macro : se permiten extraer hasta $1.000.000. Sin utilizar tu tarjeta de débito por un valor diario de hasta $300.000 en cajeros de la entidad.

Banco Provincia : el tope con y sin tarjeta es de $400.000 diarios.

ICBC: se permiten hacer hasta 5 órdenes de $300.000 cada una por día en cajeros ICBC.

Cómo saber cuánto podés retirar en Argentina

El límite exacto que tiene cada usuario puede consultarse desde la aplicación o el home banking de su banco. Algunas entidades permiten solicitar una ampliación del monto, aunque esta opción puede depender del perfil y de las condiciones de la cuenta.

También es importante revisar si el cajero pertenece a la propia entidad. En determinadas operaciones realizadas en terminales de otros bancos, el límite disponible puede ser considerablemente menor.

Por eso, antes de ir a un cajero automático en Argentina, conviene verificar el monto habilitado para evitar que la operación sea rechazada o tener que realizar múltiples extracciones.