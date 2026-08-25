Docentes de todo el país confirmaron un nuevo paro nacional que suspenderá las clases por cuatro días consecutivos durante el próximo fin de semana de agosto. La decisión del sindicato volverá a impactar en las colegios de todo el país y e impactará también en miles de estudiantes.

Por otro lado, esta nueva medida de fuerza impulsada por los principales gremios docentes no solo afectará al nivel primario y secundario, sino también en los universitarios y terciarios.

Suspenderán las clases por una semana: quiénes tendrán paro

La medida de fuerza se realizará el jueves 27 y viernes 28 de agosto, por lo que se prevé la suspensión de actividades académicas y administrativas en las instituciones adheridas.

La protesta fue convocada por gremios universitarios en medio del reclamo por una recomposición salarial, una mayor asignación de recursos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Mar del Plata, la Asociación del Personal Universitario (APU) y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmaron su adhesión y anticiparon una importante participación.

Desde los sectores docentes y no docentes cuestionaron la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario . En ese sentido, advirtieron que, si no reciben respuestas de las autoridades nacionales, podrían profundizar las medidas de lucha.

El paro docente impacta en todos los niveles académicos. Fuente: Shutterstock maroke

El paro contará con la participación de los siguientes sindicatos:

CONADU : la Federación Nacional de Docentes Universitarios (a la que pertenece ADIUC en Córdoba), que ratificó la semana de paro y definió nuevas medidas progresivas para todo el semestre.

CONADU Histórica : también se sumó al plan de lucha con mandatos de sus gremios de base (como AGD‑UBA y ADIUNT).

Gremios de base : sindicatos específicos como ADIUC (Córdoba), AGD‑UBA (Buenos Aires), ADIUNT (Tucumán), entre otros más de 30 gremios integrados en las federaciones.

Personal No Docente: en algunas universidades, como la UNL (Santa Fe), también se sumaron gremios no docentes como FATUN en jornadas específicas.

En aquellas universidades donde también se sumen los gremios no docentes, podrían verse afectados otros servicios, como el funcionamiento administrativo y los hospitales universitarios, que operarían únicamente con guardias mínimas.

¿Cómo será el paro docente de agosto?

El paro comenzará el jueves 27 de agosto y se extenderá durante toda la jornada del viernes 28. La medida de fuerza afectará el normal desarrollo de las actividades en las universidades donde los gremios adhieran a la protesta.

Los afectados por el paro

Estudiantes universitarios : se verá afectado el dictado de clases del primer cuatrimestre y la toma de exámenes finales.

Escuelas Preuniversitarias: colegios dependientes de las universidades (como el Monserrat o el Manuel Belgrano en Córdoba) también se ven afectados, ya que sus docentes están nucleados en estos gremios.

Ingresantes: las actividades de bienvenida y cursos de ingreso se verán suspendidas o reemplazadas por acciones de visibilización.

Las razones del paro docente: qué pide el sindicato

Los principales motivos de estas medidas son los siguientes: