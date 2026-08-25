El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la nueva Colectora Sur de la Autopista Dellepiane y una salida hacia la avenida Riestra. Con esta apertura, quedaron completas las dos colectoras previstas para la renovación de uno de los principales accesos del sur porteño.

La modificación busca ordenar la circulación y separar el tránsito local del que utiliza la autopista para recorridos de mayor distancia. Además, incorpora cambios para quienes utilizan colectivos en la zona de Villa Lugano.

Qué cambia en la Autopista Dellepiane desde ahora

La nueva Colectora Sur permite dar continuidad a la circulación lateral de la Dellepiane en un sector donde las calles paralelas se interrumpían antes de llegar a la avenida General Paz.

Prensa GCBA

Para concretar esta conexión fue necesario construir tres nuevos puentes, debido a los cruces con las vías del ferrocarril Belgrano Sur y el puente de la calle Río Negro.

El nuevo tramo tiene dos carriles y unos 800 metros de extensión, entre Guaminí y José Ignacio Rucci, con circulación hacia el centro porteño. También cuenta con una conexión desde Montiel y una nueva salida a la altura de Cosquín.

Las líneas de colectivo que modificaron su recorrido

La apertura de las colectoras también produjo cambios en el funcionamiento del transporte público. Las líneas 56, 86 y 193 comenzaron a utilizar las nuevas trazas laterales para realizar el ascenso y descenso de pasajeros.

De esta manera, esos colectivos dejaron de utilizar la traza principal de la autopista para las paradas, donde se instalaron nuevos refugios para los pasajeros. El objetivo es reducir las interferencias entre el transporte público y el tránsito general.

Según el proyecto integral, más adelante está previsto que los colectivos circulen por un carril exclusivo ubicado en el centro de la autopista, con conexión con el Metrobús de la Autopista 25 de Mayo.

La transformación de la Dellepiane en una autopista parque

La habilitación de las dos colectoras forma parte de un proyecto más amplio para transformar la Autopista Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa contempla un corredor verde de cuatro kilómetros a los laterales de la traza. El espacio incluirá senderos peatonales, bicisendas, juegos, canchas deportivas y sectores para realizar actividad física.

De acuerdo con el Gobierno porteño, la intervención apunta a mejorar la circulación de una red utilizada diariamente por unos 200.000 vehículos y también a beneficiar a los vecinos y pasajeros de transporte público de la zona.