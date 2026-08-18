Los bancos de México están en proceso de preparación para llevar a cabo modificaciones relevantes en las transacciones en efectivo. A partir esta segunda mitad de 2026, las operaciones con montos elevados requerirán procesos de verificación adicionales que tienen como objetivo salvaguardar a los usuarios y contrarrestar actividades financieras sospechosas.

Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio por parte de las instituciones financieras y bancarias para aumentar la seguridad en sus operaciones y garantizar la integridad del sistema financiero.

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Operaciones en efectivo: requisitos actualizados y documentación obligatoria

A partir del 1 de julio de 2026, toda persona que pretenda depositar o retirar sumas que superen los 140,000 pesos en efectivo deberá proporcionar documentación adicional. Las entidades bancarias exigirán una identificación oficial vigente junto con, al menos, un dato biométrico del cliente.

La Asociación de Bancos de México ha establecido este umbral como un punto de partida para fortalecer los mecanismos de prevención de fraudes. El propósito es asegurar que cada transacción significativa quede adecuadamente registrada y vinculada a una identidad comprobable.

Los datos biométricos pueden abarcar huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, según la tecnología que cada institución financiera decida implementar. Este requerimiento será aplicable tanto a operaciones efectuadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos que estén habilitados con esta tecnología.

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¿Por qué los bancos imponen estas restricciones ahora?

Las autoridades estadounidenses identificaron presuntas irregularidades en diversas instituciones financieras del país, lo que resultó en sanciones significativas impuestas por los reguladores nacionales.

El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y a recientes denuncias sobre la utilización del sistema financiero para operaciones ilícitas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras tras detectar ciertas falencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos aceleraron la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario.

El presidente de la Asociación de Bancos de México destacó que estas recomendaciones exceden lo que actualmente establece la regulación en vigor. La meta es posicionar a México como un referente en transparencia financiera a través del uso de plataformas tecnológicas que faciliten el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en adoptar este tipo de sistemas.