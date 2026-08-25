Llega un diluvio histórico este miércoles 26: alerta naranja por fuertes lluvias y nieve amenazan Neuquén y Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas de nivel naranja para este miércoles 26 de agosto, ante el avance de un frente de inestabilidad que afectará de manera severa al sector cordillerano de Mendoza y la provincia de Neuquén.

Las precipitaciones copiosas, combinadas con la caída intensa de nieve, amenazan con complicar la transitabilidad en las rutas de montaña y generar contingencias urbanas en las zonas bajo aviso de mayor severidad.

De acuerdo con los mapas oficiales del organismo, la franja marcada bajo alerta naranja abarca principalmente el área precordillerana y de alta montaña que une el norte neuquino con el oeste mendoza.

En este sector se prevén los fenómenos más complejos, impulsados por el ingreso de abundante humedad desde el océano Pacífico que provocará precipitaciones acumuladas de consideración y tormentas localizadas sobre los valles.

Impacto en la alta cordillera y precipitaciones esperadas

El nivel naranja implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Las condiciones se distribuirán según la altitud de las regiones afectadas:

Zonas cordilleranas bajo alerta naranja : se esperan nevadas intensas y continuas que podrían acumular importantes espesores en breves períodos, afectando directamente pasos internacionales, caminos de montaña y la visibilidad en alta cota.

Sectores precordilleranos y valles : predominarán las precipitaciones en forma de lluvia intensa y persistente, con probabilidad de que las cuencas experimenten un rápido incremento en el caudal de los ríos y arroyos locales.

Áreas aledañas en alerta amarilla: las franjas periféricas del sur de Mendoza, el centro de Neuquén y sectores del oeste patagónico mantendrán condiciones inestables, aunque con acumulados de menor intensidad.

Llega un diluvio histórico este miércoles 26: alerta naranja por fuertes lluvias y nieve amenazan Neuquén y Mendoza

Recomendaciones oficiales ante la contingencia

Frente a este escenario de lluvias históricas y contingencias nivales, las autoridades de Defensa Civil y los organismos viales recomendaron evitar la circulación innecesaria por las rutas de cordillera mientras persista el aviso.

En caso de ser indispensable transitar, se exige la portación obligatoria de cadenas para el hielo, consultar previamente el estado de los pasos fronterizos y alejarse de zonas bajas propensas a anegamientos.