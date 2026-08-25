Confirmado por el Decreto 196/2025: eliminan las licencias de conducir de los choferes que integren esta lista

Con la consolidación del Decreto 196/2025, el Gobierno puso en marcha un sistema unificado de control y fiscalización para los conductores del transporte de cargas y pasajeros en todo el país.

Esta medida dejó sin efecto al histórico Decreto 2434/2014 (que reguló la actividad durante más de una década) y estableció un registro digitalizado que inhabilita de forma automática a los choferes que incumplan con los requisitos normativos.

A diferencia del esquema anterior, donde las sanciones y suspensiones de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) dependían de procesos administrativos dispersos, la nueva regulación cruza datos en tiempo real.

De esta manera, quienes integren la nómina de inhabilitados quedan marginados de la actividad de forma inmediata.

Causales de inhabilitación y eliminación de la nómina de choferes

El nuevo esquema unificado mantiene y readecua los criterios de quita del registro profesional ante faltas graves o incumplimientos en las evaluaciones obligatorias:

Exámenes psicofísicos reprobados : la detección de patologías no aptas o el resultado no satisfactorio en las pruebas médicas y psicológicas anuales provoca la baja automática del chofer en la base de datos habilitada.

Antecedentes penales incompatibles : la presencia de condenas firmes por delitos graves —especialmente los vinculados a la seguridad vial, delitos contra la propiedad o estupefacientes— impide la renovación o habilita la revocación inmediata del registro.

Sanciones por infracciones de tránsito : acumular inhabilitaciones judiciales o administrativas por faltas graves en la vía pública, como alcoholemia positiva o conducción temeraria, deriva en la eliminación directa del listado de conductores aptos.

Falta de revalidación del curso obligatorio: no realizar en tiempo y forma los módulos de capacitación continua exigidos por el sistema unificado inhabilita temporalmente al profesional hasta tanto regularice su situación académica.

Confirmado por el Decreto 196/2025: eliminan las licencias de conducir de los choferes que integren esta lista

Cambios en el trámite y digitalización de los antecedentes

La transición hacia la nueva plataforma simplifica los pasos administrativos para los choferes de cargas y pasajeros, pero también automatiza el cruce de datos con los registros judiciales y de antecedentes penales.

A diferencia del esquema anterior fijado en 2014, donde la actualización de legajos solía requerir gestiones presenciales prolongadas, la plataforma actual valida los requisitos de forma digital previa a cada vencimiento.

Esta fiscalización en tiempo real busca garantizar que las empresas de transporte no puedan incorporar o mantener operativos a conductores que se encuentren inhabilitados en la base nacional.

Ante la detección de una irregularidad o un examen médico no aprobado, la suspensión de la LiNTI se aplica de forma inmediata en el sistema, notificando tanto al chofer como a la jurisdicción correspondiente para evitar que sigan prestando servicio.