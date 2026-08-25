El nuevo servicio de traslados PAMI para jubilados: cómo exigir que te lleven a la consulta médica gratis.

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Los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) podrán acceder al servicio de traslados programados en todo el país.
Es clave para quienes sufren de alguna afección física que les impida movilizarse para asistir a consultas médicas, tratamientos, sesiones, estudios por imágenes, entre otros.
Cómo solicitar un traslado a consultas médicas a PAMI
El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado o un familiar con al menos 48 horas hábiles de anticipación al turno. En caso de los traslados de alta por fuera de la UGL (CABA Y GBA), el trámite debe ser realizado por el establecimiento de segundo nivel donde la persona afiliada se encuentre internada.
La documentación necesaria será la siguiente:
- DNI.
- Credencial de afiliación.
- Orden de traslado del médico tratante.
- Turno asignado.
- Formulario de solicitud de traslado programado confeccionado por el médico donde se especificará la condición del traslado y los requerimientos técnicos para el mismo.
- Orden de prestación en caso de traslados de más de 30 km (excepto CABA y GBA)
Cómo solicitar los traslados con médico u oxígeno en CABA y GBA
Solo podrán ser solicitados en la Agencia/UCL con estos documentos:
- DNI.
- Credencial.
- Formulario de solicitud de traslado programado confeccionado por el médico.
- Turno asignado.
- Resumen de historia clínica.
Dónde solicitar el traslado en CABA, GBA y Rosario
El afiliado deberá gestionar el turno y luego seguir los siguientes pasos:
- Llamar de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 al 0800 222 0381 para confirmar su traslado telefónicamente, quedando validado en el momento.
- Otra opción es hacerlo mediante la página web de PAMI en este link.
- De manera presencial en la agencia que le corresponde con la Solicitud de Traslado o formulario firmado por el médico de cabecera o tratante.