Millones de familias están organizando sus planes para las vacaciones de invierno. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano ya publicó el calendario escolar con las fechas confirmadas para todas las jurisdicciones del país y el descanso previsto para mitad de año.

Sin embargo, hay algunas regiones que verán una demora en el ciclo lectivo respecto a años anteriores debido a nuevas regulaciones del Consejo Superior de Educación sobre la cantidad de días obligatorios previstos para este 2026.

En qué provincias del país las vacaciones de invierno comenzaran antes de tiempo

Este año hay una particularidad: seis provincias serán las primeras en iniciar el receso invernal. Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe comenzarán sus vacaciones el lunes 6 de julio y las extenderán hasta el viernes 17 , una semana antes que la mayoría de las provincias.

La división del receso escolar en distintas etapas no es una decisión arbitraria. Esta medida responde a criterios logísticos, climáticos y de organización turística que el sistema educativo viene aplicando desde hace años.

Al escalonar los períodos de descanso, se busca distribuir el flujo de turistas internos, evitar la saturación de los principales destinos de nieve y montaña y garantizar que las familias de distintas regiones puedan planificar sus vacaciones con mayor comodidad.

Seis provincias comenzarán las vacaciones de invierno una semana antes que el resto del país. ChatGPT - creada con IA

En el caso del primer bloque —Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe—, la anticipación de una semana con respecto a la mayoría del país les permite a estas comunidades acceder a los destinos turísticos con menor saturación y, en muchos casos, con mejores precios.

Además, al retomar las clases el lunes 20 de julio, estas provincias cierran su receso justo cuando el bloque bonaerense recién está comenzando el suyo.

Vacaciones atrasadas: en dónde se retrasó el receso de invierno

El retraso del receso invernal para este algunos alumnos, principalmente de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, se debe a que este año las vacaciones de invierno se programaron para finales de mes, concretamente del 20 al 31 de julio.

A diferencia del año pasado, cuando el descanso comenzó a mediados de julio, esta vez las dos jurisdicciones con mayor matrícula del país cierran el cronograma nacional, extendiendo el período de clases previo al descanso.

Esta decisión se dio para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios acordados a nivel federal.

Al estructurarse un calendario escolar más robusto y extenso que el de 2025, las autoridades educativas optaron por patear el receso invernal hacia la última semana de julio para acomodar la carga horaria y los días hábiles de la primera mitad del año sin perder jornadas pedagógicas.

El mapa completo: quién descansa y cuándo en todo el país

El calendario escolar dividió el receso invernal en tres bloques bien definidos a nivel nacional:

Del 6 hasta el 17 de julio : Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Retomarán clases el lunes 20 de julio .

Del 13 al 24 de julio. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Retomaran clases el lunes 27 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Retomaran clases el lunes 3 de agosto.



