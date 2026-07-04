La combinación entre las vacaciones de mitad de año y un nuevo festivo nacional ampliará el descanso en distintos municipios del país.

Las instituciones educativas de varios municipios de Colombia tendrán un calendario especial durante julio que permitirá a miles de estudiantes permanecer varios días más fuera de las aulas.

En ciudades como Medellín y en el departamento de Caldas, el receso escolar se extenderá hasta el domingo 12 de julio, situación que, sumada al nuevo festivo nacional del lunes 13 de julio, dará lugar a un fin de semana largo antes del regreso a clases.

La medida beneficiará a los alumnos de los colegios oficiales que siguen el calendario académico A, mientras que en otras regiones del país las fechas de las vacaciones de mitad de año serán diferentes según lo establecido por cada secretaría de Educación.

¿En qué municipios no habrá clases el jueves 9, viernes 10 y lunes 13?

Uno de los casos más representativos es el de Medellín, donde las vacaciones escolares de mitad de año fueron programadas hasta el 12 de julio, por lo que los estudiantes no tendrán actividades académicas durante el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. A esto se suma el lunes 13 de julio, que será festivo nacional.

Una situación similar se presenta en el departamento de Caldas, donde el calendario escolar también contempla vacaciones hasta el 12 de julio, permitiendo que los estudiantes disfruten de un descanso prolongado antes del reinicio de las actividades académicas.

En consecuencia, los alumnos de estas zonas permanecerán fuera de las aulas durante esos días, gracias a la coincidencia entre el receso escolar y el nuevo puente festivo nacional.

Educación suspende las clases este jueves, viernes y lunes: todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos municipios. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué el lunes 13 de julio será festivo?

Colombia estrenó un nuevo día festivo gracias a la entrada en vigencia de la Ley 2578, mediante la cual se incorporó al calendario nacional la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Aunque esta celebración religiosa se realiza tradicionalmente cada 9 de julio, la fecha de descanso obligatorio se trasladará al lunes 13 de julio por la aplicación de la Ley Emiliani, que permite mover determinados festivos al lunes siguiente para favorecer la conformación de puentes festivos.

Este será el primer año en que los colombianos disfrutarán oficialmente de este nuevo día de descanso.

¿Quiénes podrán disfrutar del nuevo puente festivo del 13 de julio?

El nuevo festivo aplica para los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana, tanto del sector público como del privado.

Asimismo, las entidades estatales, numerosas empresas y las instituciones educativas deberán ajustar sus cronogramas conforme al calendario oficial, lo que permitirá que muchas familias aprovechen un puente festivo adicional en plena temporada de vacaciones de mitad de año.

La creación de este nuevo día de descanso también impulsará sectores como el turismo, el transporte, la hotelería y el comercio, debido al aumento esperado en los desplazamientos de viajeros.

¿Qué pasa si una persona trabaja el lunes 13 de julio?

Al tratarse de un festivo nacional, quienes deban prestar sus servicios durante esa jornada tendrán derecho a recibir los recargos establecidos por la legislación laboral colombiana.

Esta disposición aplica especialmente para trabajadores de sectores que no suspenden operaciones, como hospitales, transporte, comercio, seguridad, servicios públicos y otras actividades esenciales.

En estos casos, el empleador deberá reconocer el pago correspondiente conforme a las normas vigentes sobre trabajo en días festivos.

¿Cuándo terminan las vacaciones de mitad de año en las principales ciudades?

Las fechas del receso escolar varían según cada entidad territorial.

Estos son algunos de los calendarios establecidos para 2026: