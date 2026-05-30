Una nueva unidad tractiva de la línea San Martín comenzó a operar de manera regular el pasado jueves 28 de mayo, como parte del refuerzo operativo que se viene llevando adelante para mejorar la prestación del servicio.

Esta iniciativa está orientada a facilitar una mejor planificación de los servicios de trenes en la región y proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura.

El objetivo de Trenes Argentinos es mejorar la regularidad de este sistema y optimizar los tiempos de circulación diarios, además de ampliar la disponibilidad de material operativo y reducir complicaciones ante posibles contingencias.

La línea San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar el servicio

La nueva unidad tractiva ya se encuentra operativa y permitirá fortalecer el funcionamiento diario de la línea San Martín.

La línea San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar el servicio. Foto: Trenes Argentinos

Desde el área ferroviaria señalaron que este refuerzo ayudará a mejorar la planificación de los servicios de trenes y la respuesta frente a inconvenientes técnicos.

Entre los principales objetivos de esta incorporación se encuentran:

Aumentar la disponibilidad de trenes operativos.

Mejorar la regularidad del servicio.

Reducir demoras ante contingencias.

Optimizar los tiempos de circulación.

La incorporación también permitirá proyectar mejoras progresivas en función de la demanda y del estado de la infraestructura ferroviaria.

El refuerzo operativo forma parte de una serie de medidas que buscan recuperar la confiabilidad de los trenes metropolitanos.

La Emergencia Ferroviaria impulsa obras y modernización en distintas líneas

La incorporación de nuevas unidades se suma a otras intervenciones realizadas desde junio de 2024 en diferentes ramales ferroviarios.

La nueva unidad tractiva ya se encuentra operativa y permitirá fortalecer el funcionamiento diario de la línea San Martín. Foto: Trenes Argentinos

Las obras forman parte del plan de modernización impulsado tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria nacional.

Entre las principales mejoras realizadas aparecen::

Renovación integral de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre .

Modernización del sistema de señales en Retiro .

Actualización de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca .

Modernización del señalamiento en la línea Sarmiento.

Las autoridades sostienen que estas obras buscan mejorar la seguridad operacional y brindar servicios más confiables para los pasajeros.

Además de la infraestructura, también se trabaja en el mantenimiento preventivo del material rodante.