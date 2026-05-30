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Una nueva unidad tractiva de la línea San Martín comenzó a operar de manera regular el pasado jueves 28 de mayo, como parte del refuerzo operativo que se viene llevando adelante para mejorar la prestación del servicio.

Esta iniciativa está orientada a facilitar una mejor planificación de los servicios de trenes en la región y proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura.

El objetivo de Trenes Argentinos es mejorar la regularidad de este sistema y optimizar los tiempos de circulación diarios, además de ampliar la disponibilidad de material operativo y reducir complicaciones ante posibles contingencias.

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La línea San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar el servicio

La nueva unidad tractiva ya se encuentra operativa y permitirá fortalecer el funcionamiento diario de la línea San Martín.

La línea San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar el servicio. Foto: Trenes Argentinos
La línea San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar el servicio. Foto: Trenes Argentinos

Desde el área ferroviaria señalaron que este refuerzo ayudará a mejorar la planificación de los servicios de trenes y la respuesta frente a inconvenientes técnicos.

Entre los principales objetivos de esta incorporación se encuentran:

  • Aumentar la disponibilidad de trenes operativos.
  • Mejorar la regularidad del servicio.
  • Reducir demoras ante contingencias.
  • Optimizar los tiempos de circulación.

La incorporación también permitirá proyectar mejoras progresivas en función de la demanda y del estado de la infraestructura ferroviaria.

El refuerzo operativo forma parte de una serie de medidas que buscan recuperar la confiabilidad de los trenes metropolitanos.

La Emergencia Ferroviaria impulsa obras y modernización en distintas líneas

La incorporación de nuevas unidades se suma a otras intervenciones realizadas desde junio de 2024 en diferentes ramales ferroviarios.

La nueva unidad tractiva ya se encuentra operativa y permitirá fortalecer el funcionamiento diario de la línea San Martín. Foto: Trenes Argentinos
La nueva unidad tractiva ya se encuentra operativa y permitirá fortalecer el funcionamiento diario de la línea San Martín. Foto: Trenes Argentinos

Las obras forman parte del plan de modernización impulsado tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria nacional.

Entre las principales mejoras realizadas aparecen::

  • Renovación integral de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre.
  • Modernización del sistema de señales en Retiro.
  • Actualización de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca.
  • Modernización del señalamiento en la línea Sarmiento.

Las autoridades sostienen que estas obras buscan mejorar la seguridad operacional y brindar servicios más confiables para los pasajeros.

Además de la infraestructura, también se trabaja en el mantenimiento preventivo del material rodante.

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