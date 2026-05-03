En el sur argentino, un recorrido ferroviario se mantiene como una de las propuestas más buscadas para viajar y conocer la región. Se trata del Tren Patagónico, un servicio que conecta la ciudad de Viedma, sobre el Atlántico, con San Carlos de Bariloche, en plena cordillera. Inaugurado en 1934 y reconocido como Marca País, este tren atraviesa la estepa rionegrina en un trayecto que une dos paisajes completamente distintos, el mar y la montaña. El servicio tradicional parte los viernes por la tarde desde Viedma y llega a Bariloche tras recorrer cientos de kilómetros de territorio patagónico. El regreso se realiza los domingos, lo que lo convierte en una opción buscada para escapadas de fin de semana. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan zonas rurales, pequeños pueblos y extensiones de naturaleza abierta, en un recorrido que permite apreciar la diversidad del sur argentino. El Tren Patagónico cuenta con distintas opciones de viaje, pensadas para adaptarse a diferentes necesidades: Sin embargo, para mayo de 2026 el servicio estará disponible únicamente en clase Primera. Además, la formación incluye coche restaurante, con propuestas gastronómicas regionales y opciones adaptadas, y permite transportar vehículos o realizar envíos entre estaciones. Para el servicio activo en mayo, los valores confirmados son: En cuanto al traslado de vehículos: A estos montos se les suma un seguro adicional según la valuación del vehículo, y la tarifa final se define en boletería. Los tickets pueden adquirirse en estaciones habilitadas o a través del sitio oficial del Tren Patagónico. La disponibilidad varía según la demanda, por lo que se recomienda anticipar la compra, especialmente en fines de semana largos o temporadas altas. Más allá del traslado, el Tren Patagónico se posiciona como una experiencia en sí misma. El viaje propone una forma diferente de recorrer el país, donde el trayecto es tan importante como el destino. En un solo recorrido, permite pasar del océano a la cordillera, atravesando algunos de los paisajes más representativos de la Argentina.