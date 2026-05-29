Uno de los problemas de limpieza más comunes que se registran dentro del hogar, especialmente durante épocas de calor o cuando el sudor y la humedad se acumulan con el paso del tiempo, son las manchas amarillas en las almohadas . A pesar de que muchas personas creen que ya no tienen solución, existe un truco casero que volvió a viralizarse por sus resultados.

La preparación tiene como protagonista un ingrediente que se encuentra fácilmente en todas las cocinas: el bicarbonato de sodio. Este elemento se volvió popular en redes sociales por su capacidad para limpiar, quitar olores y devolverle un aspecto más blanco a las almohadas. El método promete dejarlas mucho más limpias y frescas, similares a las que suelen verse en hoteles.

Además de mejorar el aspecto visual, mantener limpias las almohadas también ayuda a evitar malos olores y acumulación de suciedad. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas simples y económicas para cuidarlas en casa.

El truco casero con bicarbonato de sodio ayuda a mantener limpias las almohadas también ayuda a evitar malos olores y acumulación de suciedad. (Foto: Archivo)

Para qué sirve poner bicarbonato en la almohada y por qué se volvió viral

El bicarbonato de sodio funciona como un limpiador natural que ayuda a eliminar manchas, absorber humedad y neutralizar olores acumulados en las almohadas.

El truco se volvió viral porque puede realizarse con ingredientes simples y sin necesidad de productos costosos o difíciles de conseguir.

El bicarbonato ayuda a combatir una serie de problemas frecuentes en las almohadas:

Manchas amarillas por sudor.

Olores acumulados con el uso diario.

Restos de humedad.

Sensación de almohada envejecida.

Especialistas en limpieza del hogar explican que este ingrediente también puede utilizarse como pretratamiento antes del lavado tradicional.

Por eso, muchas personas comenzaron a incorporarlo como parte de la rutina de limpieza de la ropa de cama.

Cómo usar bicarbonato para limpiar almohadas y dejarlas como nuevas

Antes de lavar la almohada, se recomienda aplicar una mezcla de bicarbonato, agua tibia y detergente directamente sobre las zonas amarillentas.

Después, se debe frotar suavemente para que el producto penetre en la tela y ayude a desprender la suciedad acumulada.

Antes de lavar la almohada, se recomienda aplicar una mezcla de bicarbonato, agua tibia y detergente directamente sobre las zonas amarillentas. (Foto: Archivo).

Los expertos recomiendan seguir una serie de pasos para limpiar las almohadas:

Remojarlas en agua fría durante 30 minutos.

Aplicar bicarbonato sobre las manchas.

Frotar con una bayeta suave o cepillo.

Lavar con agua caliente según la etiqueta.

Una vez terminado el lavado, es importante revisar si las manchas desaparecieron completamente antes del secado.

Si todavía quedan marcas, se puede repetir el procedimiento y volver a enjuagar para evitar cercos de detergente.

El truco casero para eliminar manchas amarillas de la almohada

Las manchas amarillas suelen aparecer por el sudor, la humedad y el uso diario de la almohada durante largos períodos.

Aunque muchas veces parecen imposibles de sacar, el bicarbonato puede ayudar a reducirlas de manera notable cuando se utiliza correctamente.

Para mejorar el resultado final, los especialistas aconsejan recomendaciones:

Secar completamente la almohada antes de usarla.

Utilizar secadora con calor suave.

Agregar pelotas de tenis limpias en la secadora.

Evitar guardar almohadas húmedas.

El secado completo es clave para evitar malos olores y conservar la forma original de la almohada.

Con este método casero, muchas personas lograron recuperar almohadas viejas y devolverles un aspecto mucho más limpio y blanco.