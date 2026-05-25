Nuevo paro confirmado | Estos docentes anunciaron una nueva medida de fuerza para esta semana y 24 horas sin clases. Foto (Archivo)

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario llevan adelante un paro total de actividades del 26 al 30 de mayo .

La medida afecta a las 12 facultades, las cuatro escuelas y los dos polos universitarios de la institución.

El reclamo es por recomposición salarial y mayor presupuesto para el sistema universitario público. El conflicto escala en un contexto donde otros gremios docentes del país también presionan por mejoras en sus ingresos.

Qué dijo el gremio y por qué rechazan el último aumento

El secretario general de COAD, Federico Gayoso, confirmó el paro y cuestionó el aumento otorgado por el Gobierno nacional.

“Nos dieron por decreto un aumento del 1,5%, que es la mitad de la inflación estimada para el mismo mes", sostuvo el dirigente. En este sentido, subrayó que no puede haber una universidad pública de calidad sin salarios dignos.

El gremio también advirtió sobre otro problema que crece en silencio: la salida de docentes del sistema. “Los compañeros se están yendo, el éxodo no afloja”, señaló Gayoso.

Durante la semana se realizan asambleas en distintas unidades académicas para debatir la continuidad del plan de lucha. El 5 de junio habrá un plenario nacional para definir las medidas del mes siguiente.

Qué puede pasar en el segundo cuatrimestre

Entre las posibilidades que evalúan los sindicatos universitarios aparece la realización de un paro por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre.

“Estamos llegando a un punto realmente crítico”, advirtió Gayoso. Además, durante junio el gremio realizará una consulta entre docentes para definir cómo continuar el conflicto.

Las facultades afectadas incluyen todas las unidades académicas de la UNR dispersas en Rosario y localidades del interior santafesino. Los estudiantes que tienen cursadas entre el 26 y el 30 de mayo no tienen clases confirmadas por el momento.

Si la situación no se resuelve antes del receso invernal, el segundo cuatrimestre podría arrancar con un conflicto de mayor envergadura.