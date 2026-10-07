Este miércoles 7 de octubre estará marcado por un frente de precipitaciones que afectará a gran parte del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra vigente una alerta meteorológica naranja por la presencia de fuertes tormentas, las cuales se mantendrán durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta de nivel naranja por tormentas, las cuales podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo. El cambio en el pronóstico se produjo tras el aumento de nubosidad que se registró en el territorio bonaerense .

Por su parte, el organismo informó que, en las zonas afectadas, se estima que la precipitación acumulada será de entre 50 y 80 mm. Este valor, por su parte, podría ser alcanzado si las lluvias son abundantes.

Alerta naranja por tormentas en el AMBA: las zonas afectadas

La alerta meteorológica naranja emitida por el SMN alcanza a buena parte de la provincia de Buenos Aires. La zona comprendida por el AMBA se encuentra bajo esta advertencia climática y las lluvias se darán a lo largo de todo el día.

En la provincia de Buenos Aires rigen alertas amarilla y naranja por tormentas. Captura SMN.

Asimismo, las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires que están afectadas por este fenómeno meteorológico, son:

CABA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Zona Norte

Campana

Escobar

Exaltación de la Cruz

General San Martín

Malvinas Argentinas

Pilar

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Zárate

Zona Sur

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Ensenada

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

Lanús

Lomas de Zamora

La Plata

Presidente Perón

Quilmes

San Vicente

Zona Oeste

Cañuelas

General Las Heras

General Rodríguez

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

La Matanza

Luján

Marcos Paz

Merlo

Moreno

Morón

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que ante la vigencia de la alerta naranja por tormentas en el AMBA “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de complicación.

Hasta cuándo seguirán las lluvias

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se extenderán hasta las primeras horas del jueves 8 de octubre .

Pronóstico extendido en CABA. Captura SMN.

Los valores de oscilan entre el 10% y 40% de probabilidades, con intensidad leve, de modo tal que no se esperan mayores tormentas.

Por su parte, para el resto del día jueves no hay pronóstico por precipitaciones. No obstante, el cielo permanecerá nublado y se mantendrá del mismo modo hacia el fin de semana.