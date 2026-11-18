El SMN alerta fuertes contrastes este 18 de noviembre: lluvias, vientos intensos, temperaturas de hasta 40 °C y frío bajo cero en sierras.

El clima en México tendrá fuertes contrastes este miércoles 18 de noviembre, con lluvias, ráfagas de viento y temperaturas extremas en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones de hasta 50 milímetros en el sur de Veracruz, mientras que en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas el termómetro podría alcanzar los 40 °C.

Al mismo tiempo, algunas zonas serranas registrarán frío intenso, con temperaturas mínimas de hasta 0 grados e incluso inferiores. El pronóstico también advierte sobre oleaje elevado y condiciones meteorológicas adversas.

Clima en México: alerta por lluvias fuertes y chubascos este miércoles 18 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles habrá precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio mexicano.

Las lluvias previstas se distribuirán de la siguiente manera:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : sur de Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

El organismo advierte que las precipitaciones fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También existe riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos y arroyos.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta 40 °C?

A pesar de las lluvias y el avance de los sistemas frontales, algunas entidades mantendrán condiciones calurosas durante el miércoles.

El SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 °C en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas.

Además, se esperan máximas de 30 a 35 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Morelos, suroeste de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Dos frentes fríos, masas de aire polar y corrientes en chorro provocan lluvias, vientos de hasta 80 km/h y marcado descenso térmico. Fuente: SMN

¿En qué estados se esperan temperaturas bajo cero?

El pronóstico también anticipa un marcado descenso térmico durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, especialmente en las regiones montañosas del norte del país.

Las temperaturas mínimas previstas son:

De -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por lo tanto, el frío más intenso se concentrará en las zonas serranas de tres estados, aunque otras regiones montañosas también tendrán temperaturas bajas.

Alerta por fuertes vientos y oleaje elevado

El SMN también prevé condiciones de viento intenso y oleaje elevado para este miércoles 18 de noviembre, principalmente en el sureste mexicano y distintas zonas costeras del país.

Se esperan rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, mientras que habrá vientos de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán y Guerrero. También se pronostica viento de componente norte en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo anticipa oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. En tanto, las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo tendrán olas de 1 a 2 metros.

¿Qué fenómenos provocarán las lluvias y el cambio de temperatura?

Según el SMN, el frente frío núm. 6 permanecerá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México y el norte de la península de Yucatán. Su masa de aire polar favorecerá los vientos del norte y el descenso de temperaturas en algunas regiones.

Por otra parte, el nuevo frente frío núm. 7 recorrerá el noroeste y norte del territorio mexicano, donde propiciará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.

La combinación de estos sistemas meteorológicos y otros factores atmosféricos provocará condiciones contrastantes, con precipitaciones, calor y frío en diferentes estados.