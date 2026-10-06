Las condiciones climáticas en Argentina presentarán una importante variación y este miércoles 7 de octubre avanzará un frente de tormentas que afectará a diferentes zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectará a parte de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Según informó el SMN, las lluvias podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas de viento.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

Las tormentas pronosticadas para este miércoles 7 de octubre se presentarán en un sector de la provincia de Buenos Aires, mientras que en Entre Ríos y Corrientes, las precipitaciones estarán en todo el territorio.

En este sentido, la alerta meteorológica de nivel amarillo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional, rige para toda la jornada y podrían experimentarse diversos fenómenos climáticos.

Las zonas afectadas en Buenos Aires

Brandsen

Cañuelas

Oeste de Magdalena

San Vicente

General Alvear

General Belgrano

General Paz

Las Flores

Lobos

Monte

Navarro

Roque Pérez

Saladillo

Bolívar

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Hipólito Yrigoyen

Pehuajó

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pellegrini

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Florentino Ameghino

General Villegas

Rivadavia

Arrecifes

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Chacabuco

Colón

General Arenales

General Pinto

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Pergamino

Rojas

Salto

Campana

Exaltación de la Cruz

San Antonio de Areco

Zárate

General Las Heras

General Rodriguez

Luján

Marcos Paz

Mercedes

San Andrés de Giles

Suipacha

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escobar

San Fernando

San Isidro

Tigre

Vicente López

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Florencio Varela

Lanús

Lomas de Zamora

Presidente Perón

Quilmes

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

Jose C. Paz

Malvinas Argentinas

Moreno

Morón

Pilar

San Miguel

Tres de Febrero

Las lluvias se darán este miércoles. Shutterstock

Las zonas afectadas en Entre Ríos

Colón

Gualeguaychú

Islas del Ibicuy

Tala

Uruguay

Gualeguay

Victoria

Diamante

La Paz

Nogoyá

Paraná

Villaguay

Concordia

Federación

Federal

Feliciano

San Salvador

Las zonas bajo la alerta meteorológica amarilla. Captura SMN

Las zonas afectadas en Corrientes

Monte Caseros

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Ituzaingó

San Miguel

Tormentas, ráfagas de viento y granizo: los fenómenos que se esperan

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta meteorológica amarilla por tormentas podría incluir, también, intensas ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica en las zonas afectadas.

Por su parte, el SMN detalló que ante este tipo de condiciones climáticas tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En tanto, se recomienda seguir las instrucciones del SMN para revisar la evolución de las tormentas, las cuales podrían intensificarse con el correr de las horas.