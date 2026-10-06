Las condiciones climáticas en Argentina presentarán una importante variación y este miércoles 7 de octubre avanzará un frente de tormentas que afectará a diferentes zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectará a parte de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
Según informó el SMN, las lluvias podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas de viento.
Alerta meteorológica amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas
Las tormentas pronosticadas para este miércoles 7 de octubre se presentarán en un sector de la provincia de Buenos Aires, mientras que en Entre Ríos y Corrientes, las precipitaciones estarán en todo el territorio.
En este sentido, la alerta meteorológica de nivel amarillo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional, rige para toda la jornada y podrían experimentarse diversos fenómenos climáticos.
Las zonas afectadas en Buenos Aires
- Brandsen
- Cañuelas
- Oeste de Magdalena
- San Vicente
- General Alvear
- General Belgrano
- General Paz
- Las Flores
- Lobos
- Monte
- Navarro
- Roque Pérez
- Saladillo
- Bolívar
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Hipólito Yrigoyen
- Pehuajó
- Adolfo Alsina
- Daireaux
- Guaminí
- Pellegrini
- Salliqueló
- Trenque Lauquen
- Tres Lomas
- Florentino Ameghino
- General Villegas
- Rivadavia
- Arrecifes
- Capitán Sarmiento
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Colón
- General Arenales
- General Pinto
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Pergamino
- Rojas
- Salto
- Campana
- Exaltación de la Cruz
- San Antonio de Areco
- Zárate
- General Las Heras
- General Rodriguez
- Luján
- Marcos Paz
- Mercedes
- San Andrés de Giles
- Suipacha
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Escobar
- San Fernando
- San Isidro
- Tigre
- Vicente López
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Berazategui
- Florencio Varela
- Lanús
- Lomas de Zamora
- Presidente Perón
- Quilmes
- General San Martín
- Hurlingham
- Ituzaingó
- Jose C. Paz
- Malvinas Argentinas
- Moreno
- Morón
- Pilar
- San Miguel
- Tres de Febrero
Las zonas afectadas en Entre Ríos
- Colón
- Gualeguaychú
- Islas del Ibicuy
- Tala
- Uruguay
- Gualeguay
- Victoria
- Diamante
- La Paz
- Nogoyá
- Paraná
- Villaguay
- Concordia
- Federación
- Federal
- Feliciano
- San Salvador
Las zonas afectadas en Corrientes
- Monte Caseros
- Concepción
- Curuzú Cuatiá
- Mercedes
- San Roque
- Sauce
- Berón de Astrada
- Capital
- Empedrado
- General Paz
- Itatí
- Mburucuyá
- Saladas
- San Cosme
- San Luis del Palmar
- General Alvear
- Paso de los Libres
- San Martín
- Santo Tomé
- Ituzaingó
- San Miguel
Tormentas, ráfagas de viento y granizo: los fenómenos que se esperan
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta meteorológica amarilla por tormentas podría incluir, también, intensas ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica en las zonas afectadas.
Por su parte, el SMN detalló que ante este tipo de condiciones climáticas tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En tanto, se recomienda seguir las instrucciones del SMN para revisar la evolución de las tormentas, las cuales podrían intensificarse con el correr de las horas.