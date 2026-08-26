La obra más esperada: habilitan parte de la renovación de una importante autopista de la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: AUSA).

Una parte importante de la renovación de la autopista Dellepiane ya comenzó a quedar operativa con la habilitación de la colectora Sur y una nueva conexión hacia la avenida Riestra. La apertura permite ordenar los desplazamientos locales y mejorar la continuidad de los recorridos en un sector que durante años presentó dificultades para el tránsito.

El nuevo esquema incorpora dos carriles en el tramo comprendido entre Guaminí y José Ignacio Rucci, además de una parada de colectivos. La modificación forma parte de un proyecto más amplio que busca transformar esta vía en la primera autopista parque de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué cambia con la nueva colectora de la autopista Dellepiane

La habilitación permite solucionar uno de los principales puntos conflictivos de la zona. Hasta ahora, la circulación lateral se interrumpía antes de alcanzar la avenida General Paz, por lo que los vehículos debían afrontar un recorrido menos directo en las inmediaciones de Villa Lugano.

La colectora Sur incorpora un ingreso desde Montiel para recibir vehículos provenientes de la colectora de General Paz y también dispone de una conexión directa con la autopista. Además, se abrió una salida a la altura de Cosquín que permite dirigirse hacia la avenida Riestra o el puente Río Negro, mientras que la conexión con la antigua colectora se completa en Rucci mediante un tramo de 800 metros.

La habilitación permite solucionar uno de los principales puntos conflictivos de la zona. Foto: AUSA.

La colectora Norte, por su parte, ya se encuentra habilitada entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, con circulación hacia General Paz. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo durante la inauguración que las obras permiten dar “continuidad a un acceso fundamental del sur de la Ciudad” y devolver “tiempo y tranquilidad a miles de personas que transitan la zona todos los días”.

Cómo seguirá la renovación y qué impacto tendrá

La transformación de Dellepiane no termina con estas aperturas. El proyecto contempla nuevos puentes para resolver los cruces que interrumpían la circulación, además de modificaciones destinadas a separar mejor el tránsito general del transporte público.

Las líneas 56, 86 y 193 comenzaron a utilizar las colectoras y cuentan con nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros. La planificación también contempla carriles exclusivos para colectivos en el sector central de la autopista, con una finalización prevista para la segunda mitad de 2027 y una conexión con el Metrobús de la avenida 25 de Mayo.

La obra tendrá impacto sobre una red utilizada diariamente por unos 200.000 vehículos, mientras que las autoridades estiman beneficios directos para 63.000 vecinos y una reducción en los tiempos de viaje de aproximadamente 15.000 usuarios del transporte público.

El proyecto también incluye un parque lineal de cuatro kilómetros junto a la autopista, con espacios deportivos, juegos, senderos peatonales, bicisendas y sectores destinados a la actividad física. Según Pablo Bereciartua, la meta es reducir el tiempo diario destinado al transporte en alrededor de un 25%, equivalente a unos 20 minutos por persona.