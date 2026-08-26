Por decreto de El Gobierno, cierran una famosa galería de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires endureció los controles contra el circuito de celulares robados y desplegó un importante operativo en la zona de Once. Tras el decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fueron clausurados 10 locales y una galería comercial, mientras que los agentes secuestraron decenas de teléfonos, repuestos y herramientas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y efectivos de la Policía de la Ciudad. Se realizaron en distintos puntos de Once, una de las zonas consideradas de “Alta Criticidad” por la normativa que busca controlar los negocios dedicados a la compraventa y reparación de celulares usados.

Clausuraron una famosa galería de Once por vender celulares robados

Uno de los principales procedimientos tuvo lugar en la galería comercial La Recova, ubicada en Azcuénaga y Pueyrredón. Allí fue clausurado el local 47, donde los agentes encontraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura.

Entre los teléfonos secuestrados había un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung. Según informó la Ciudad, algunos de los dispositivos tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Clausuraron una famosa galería de Once por vender celulares robados. Gobierno de la Ciudad.

El operativo incluso tuvo una situación inesperada: mientras los agentes realizaban la inspección, una clienta ingresó al local para pedir la reparación de un teléfono. El dispositivo también figuraba como robado.

La Justicia dispuso la imputación de la mujer y del encargado del establecimiento, un hombre peruano de 44 años.

Qué dijo Jorge Macri sobre el operativo en Once

Tras el procedimiento, Jorge Macri aseguró que el objetivo es terminar con los comercios que forman parte del circuito de comercialización de equipos robados.

“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”.

Además de La Recova, los operativos alcanzaron locales ubicados sobre avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003, la galería La Juanita, en Pueyrredón 9, y la galería La Internacional, en Corrientes 2330.

Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once.



Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie.



Ley y orden. pic.twitter.com/GQQz1ZgzBT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 19, 2026

Las medidas del decreto

Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad. Se refuerza la fiscalización y control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26. Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo. La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.⁠5. Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos. Primeras zonas de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo. Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

La Ciudad clausuró en Once una galería. Gobierno de la Ciudad.

Qué cambia con el nuevo decreto sobre los celulares usados

El decreto establece durante 90 días la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.

Durante ese período se intensificarán los controles y los comercios deberán acreditar el origen legítimo de los celulares, partes y repuestos que tengan para la venta o reparación. La AGC podrá clausurar aquellos establecimientos que no puedan justificar su procedencia.

Además, se creará un registro de trazabilidad para controlar las actividades vinculadas con celulares usados.

Qué cambia con el nuevo decreto sobre los celulares usados. Gobierno de la Ciudad.

Cuáles son las zonas de alta criticidad

La normativa establece cuatro primeras zonas donde se reforzarán los controles:

Retiro–Microcentro.

Balvanera–Once.

Liniers–Límite Oeste.

Chacarita–Villa Crespo.

Dentro de estas áreas también se suspenderán temporalmente nuevas autorizaciones, transferencias y ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la compraventa y reparación de celulares usados.

El objetivo del Gobierno porteño es desarticular el circuito de venta de celulares robados y aumentar la trazabilidad de los equipos que ingresan al mercado de segunda mano.