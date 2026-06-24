Oficial | Suspenden las clases este jueves por dos meses y los alumnos tendrán nuevos días libres en estas provincias

Las aulas de los colegios e institutos se preparan para el cierre definitivo de sus puertas. Los estudiantes de varias comunidades autónomas españolas finalizan sus periodos lectivos habituales, dando paso al esperado descanso estival.

Esta pausa de aproximadamente dos meses mantendrá las actividades escolares completamente paralizadas hasta el mes de septiembre, momento en el que se inaugurará el nuevo periodo académico.

Oficial | Suspenden las clases este jueves por dos meses y los alumnos tendrán nuevos días libres en estas provincias EFE

¿En qué lugares se suspendieron las clases y por qué?

Tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Castilla y León ya han anunciado el fin de sus ciclos lectivos correspondientes, tanto para primaria como para la ESO y el Bachillerato. Justamente, fueron las últimas comunidades que faltaban en finalizar.

Asimismo, hicieron oficiales sus respectivos calendarios para la vuelta a las aulas y han detallado los nuevos días libres y festivos que disfrutarán los alumnos de cara al próximo ciclo escolar.

El regreso a las aulas para los alumnos de Madrid

En la Comunidad de Madrid, la regulación del próximo periodo lectivo quedó formalizada mediante la Orden 2034/2026 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Tras el parón de los meses de verano, las clases se retomarán de manera escalonada en el mes de septiembre.

Los primeros en reincorporarse serán los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, quienes comenzarán las clases el 7 de septiembre.

Justo al día siguiente, el 8 de septiembre, será el turno para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Finalmente, el 21 de septiembre iniciarán su actividad los centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y el primer curso de Artes Plásticas y Diseño. El fin de este nuevo ciclo general quedará fijado para el 18 de junio de 2027.

Sumaron nuevas jornadas de descanso

Además de la programación de las vacaciones de verano y los festivos tradicionales, las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid han introducido fechas clave de descanso que alterarán la rutina escolar.

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Dentro de las novedades más destacadas del nuevo calendario para la región madrileña se encuentra la recuperación de las jornadas no lectivas vinculadas a la denominada “Semana Blanca” o Carnaval.

Gracias a esta disposición oficial, los alumnos madrileños contarán con nuevos días libres los días 12 y 15 de febrero de 2027 , configurando un puente de descanso a mitad del periodo invernal.

Las fechas clave para el calendario escolar en Castilla y León

Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León también ha estructurado oficialmente su regreso a través del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

En esta comunidad, el inicio de las actividades escolares se encuentra fijado para el 9 de septiembre, fecha en la que regresarán los estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y aquellos alumnos de ESO escolarizados en centros de primaria.

El grueso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato ordinario y la Formación Profesional (FP) arrancará el 15 de septiembre, mientras que las enseñanzas artísticas superiores y las elementales y profesionales de Música y Danza lo harán el 1 de octubre.