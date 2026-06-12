Llegó el Mundial 2026 y junto a él también la temporada de vacaciones de verano, el tiempo más inesperado para millones de alumnos. En ese sentido, los estudiantes de educación básica en Chihuahua permanecerán en las aulas más tiempo de lo que se había planteado inicialmente.

Aunque se contemplaba concluir las clases el 5 de junio, el calendario definitivo extendió las actividades hasta el 19 de junio.

La modificación fue autorizada por la Secretaría de Educación Pública, SEP, tras semanas de discusión sobre el impacto de las altas temperaturas. Con ello, el ciclo escolar 2025-2026 cerrará dos semanas después de la fecha propuesta originalmente, cambio que generó una fuerte polémica a nivel nacional con Mario Delgado como foco de la discordia.

Mario Delgado confirmó que el calendario escolar permanecerá sin cambios en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. X/@mario_delgado

El ciclo escolar terminará el 19 de junio, pero no para todos

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Parga Amado, informó que hoy viernes concluirán las actividades académicas para los alumnos que acreditaron satisfactoriamente el ciclo escolar.

Posteriormente comenzará el periodo de regularización para estudiantes con rezago académico y deberán entonces regularizar su situación académica.

Siguiendo esa línea, las actividades escolares en Chihuahua continuarán hasta el 19 de junio, fecha establecida para el cierre de clases en educación básica. Pero no es lo único, aclaró que el jueves 11 de junio habrá actividades normales, pese a coincidir con un partido de la Selección Mexicana.

Altas temperaturas motivaron el ajuste al calendario. El Cronista | Chat GPT

Altas temperaturas motivaron el ajuste al calendario

La autoridad educativa explicó que Chihuahua solicitó previamente una adecuación del calendario escolar debido a las condiciones climáticas extremas que se presentan durante junio. La petición fue respaldada por evaluaciones realizadas junto con Protección Civil y la Secretaría de Salud.

Tras el fin de clases, del 22 al 26 de junio se realizarán graduaciones y actividades de cierre. El 26 se celebrará la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y los procesos administrativos concluirán formalmente el 3 de julio.