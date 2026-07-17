El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que el país concluye un año lectivo con importantes avances en materia educativa.

Durante la ceremonia de clausura, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, destacó la consolidación de programas como la Beca Universal Rita Cetina, la estrategia Vive saludable, vive feliz y el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo que busca reforzar el vínculo entre las escuelas y sus comunidades.

Calendario Escolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. SEP

De cara al inicio del próximo periodo académico, la SEP publicó los calendarios escolares 2026-2027 para educación básica y para la formación de maestras y maestros.

El nuevo ciclo comenzará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria, con fechas definidas para vacaciones, recesos, consejos técnicos y suspensiones de labores docentes.

Vacaciones y días de descanso para preescolar, primaria y secundaria

El calendario escolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria contempla 185 días efectivos de clase para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Además de los periodos vacacionales, incluye suspensiones oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar y otras actividades académicas.

Vacaciones y recesos

Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026.

Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

Vacaciones de invierno: del 21 al 31 de diciembre de 2026 , para un total de 11 días .

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 31 de marzo de 2027 , para un total de 10 días .

Receso de clases de verano: del 11 al 31 de julio de 2027, equivalente a 21 días dentro del calendario.

Calendario escolar 2026-2027 SEP

Suspensión de labores docentes (7 días)

16 de septiembre de 2026.

2 de noviembre de 2026.

16 de noviembre de 2026.

1 de enero de 2027.

1 de febrero de 2027.

15 de marzo de 2027.

5 de mayo de 2027.

Consejo Técnico Escolar (10 sesiones)

24 al 28 de agosto de 2026 (fase intensiva).

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Otras fechas relevantes

Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil: 7 de septiembre de 2026 .

Registro y comunicación de resultados de la evaluación: 23 al 27 de noviembre de 2026 , 8 de julio de 2027 .

Preinscripciones para el ciclo 2027-2028: 8 al 12 de febrero de 2027 .

Registro de calificaciones: 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 2 de julio de 2027.

Calendario para educación normal y formación de maestras y maestros

Para las escuelas de educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica, la SEP estableció un calendario de 190 días de actividades, con periodos específicos para planeación docente, exámenes profesionales y participación en Consejos Técnicos Escolares.

Calendario escolar 2026-2027. Todas las fechas SEP

Fechas y periodos principales

Inicio de cursos: 31 de agosto de 2026.

Fin de cursos: 29 de enero de 2027.

Total de días de clase: 190 días.

Receso de clases: del 2 al 16 de agosto de 2026 (15 días) y del 18 al 31 de julio de 2027 (14 días).

Periodo de planeación y habilitación docente: del 17 al 28 de agosto de 2026 y del 8 al 12 de febrero de 2027, para un total de 15 días.

Vacaciones de invierno: del 21 al 31 de diciembre de 2026 (11 días).

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 31 de marzo de 2027 (10 días).

Suspensión de labores docentes: 7 días (16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026; 1 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027).

Participación de estudiantes en práctica en el Consejo Técnico Escolar: 8 jornadas (25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre de 2026; 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027).

Periodo de exámenes profesionales: del 14 al 20 de julio de 2027, con 7 días destinados a esta actividad.

Con la publicación de ambos calendarios, la SEP marca la ruta para el ciclo escolar 2026-2027 y da continuidad a las acciones impulsadas durante el cierre del periodo 2025-2026.

La dependencia adelantó que seguirá fortaleciendo programas de apoyo a estudiantes, salud escolar y formación docente, mientras las comunidades educativas se preparan para el regreso a las aulas el próximo 31 de agosto de 2026.