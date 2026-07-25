En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

Durante este sábado, 25 de julio de 2026 , el pueblo español festeja el Santiago Apóstol, un feriado regional que se celebra cada sábado, 25 de julio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Santiago Apóstol (foto: Freepik).

¿Qué se celebra el sábado 25 de julio?

El día de Santiago Apóstol, que se celebra el 25 de julio, es una conmemoración en honor a Santiago de Zebedeo, uno de los más destacados discípulos de Jesucristo y patrón de España. Esta fecha es un momento especial para la comunidad cristiana, donde se rinde homenaje a su legado y contribución al cristianismo en todo el mundo.

La celebración se establece anualmente el 25 de julio, aunque solo coincide en domingo en ciertas ocasiones, lo que ocurre una vez cada 14 años en el contexto del Año Santo o Xacobeo. La importancia de esta fecha fue reconocida en 1132 por el Papa Calixto II, quien instauró el Año Santo Compostelano, resaltando la relevancia de Santiago y las peregrinaciones hacia su tumba en Compostela.

La historia de Santiago está marcada por su misión de evangelización en el Imperio Romano y su trágico martirio en el año 42, cuando fue decapitado por orden de Herodes Agripa I. Posteriormente, sus restos fueron llevados a Galicia, donde su legado fue consagrado tras el descubrimiento de su tumba en el monte Liberón, un hallazgo que revitalizó la veneración hacia él y llevó a su proclamación como patrón del reino por el rey Alfonso II el Casto.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo celebrar Santiago Apóstol?

Para celebrar el día de Santiago Apóstol el 25 de julio, se pueden organizar procesiones en honor al santo, donde los fieles suelen vestir con trajes tradicionales y llevar imágenes de Santiago. Las ciudades como Santiago de Compostela son especialmente concurridas, con actos litúrgicos y celebraciones que resaltan la importancia de la figura del apóstol como patrón de España.

Además de las festividades religiosas, es común disfrutar de la gastronomía local y participar en actividades culturales que incluyen música y danzas populares. Los peregrinos que recorren el Camino de Santiago también celebran su llegada a la ciudad, convirtiendo la jornada en una celebración de fe y unión entre las comunidades.