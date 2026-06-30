El cuidado personal evolucionó en los últimos años con la incorporación de dispositivos que permiten resolver la rutina diaria de manera más simple y práctica. En ese contexto, las afeitadoras eléctricas y los cortabarbas ganaron terreno frente a los métodos tradicionales, especialmente entre quienes buscan ahorrar tiempo sin resignar prolijidad.

Cada vez más usuarios priorizan equipos que puedan usarse en el hogar, sin depender de accesorios adicionales ni de procesos demasiado largos. Estos dispositivos permiten mantener la barba, repasar contornos o ajustar distintos largos con mayor comodidad, algo clave para quienes incorporan el arreglo personal como parte de su rutina cotidiana.

A diferencia de otros métodos, los cortabarbas eléctricos ofrecen resultados consistentes con menor complejidad. La posibilidad de regular el corte y adaptar el uso a distintos estilos los convierte en una alternativa útil tanto para quienes buscan un mantenimiento rápido como para quienes prefieren un acabado más definido.

Beneficios de elegir un cortabarba eléctrico

La versatilidad es uno de los principales atractivos de este tipo de productos. Al contar con diferentes posiciones de corte, permiten ajustar el largo según la necesidad de cada usuario y lograr un resultado más personalizado, sin tener que recurrir a varios elementos por separado.

Distintas posiciones de corte permiten ajustar el largo con mayor precisión (Foto: COTO).

Además, su uso puede representar un ahorro de tiempo y esfuerzo en la rutina diaria. Tener un equipo específico para el cuidado de la barba facilita la organización, mejora la precisión y ayuda a sostener una imagen cuidada desde casa.

COTO suma opciones para el cuidado personal

En este marco, COTO Supermercados cuenta con alternativas orientadas al cuidado personal y al uso cotidiano. A su vez, la cadena mantiene vigente hasta el 2 de julio una promoción del 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de calefacción eléctrica, beneficio que conviene revisar según la categoría y las condiciones vigentes al momento de la compra.

Entre las opciones de cuidado personal disponibles se destaca el Cortabarba TOP HOUSE Dt-100, un producto pensado para quienes buscan una herramienta práctica para mantener la barba en casa. El equipo cuenta con 20 posiciones de corte y cuchillas de acero inoxidable, lo que permite adaptar el uso a distintos estilos y lograr terminaciones más prolijas.