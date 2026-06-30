En un escenario marcado por la suba del costo de vida y la necesidad de cuidar cada gasto del hogar, calefaccionar los ambientes se volvió un desafío para muchas familias. Con la llegada de las bajas temperaturas, los consumidores buscan alternativas que permitan mantener la casa templada sin comprometer de golpe el presupuesto mensual.

En ese contexto, las promociones en electrodomésticos y artículos de temporada ganan protagonismo. Se trata de productos que tienen un uso intensivo durante los meses de invierno y que, en muchos casos, requieren una inversión inicial que no siempre resulta sencilla de afrontar.

Estufas con descuento y cuotas sin interés

Frente a esta demanda, un supermercado lanzó una promoción especial en productos de calefacción eléctrica. Hasta el 2 de julio, los clientes pueden acceder a un 40% de descuento y pagar en hasta 6 cuotas sin interés, una combinación que vuelve más conveniente la compra de estufas, radiadores y otros equipos para climatizar el hogar.

La propuesta apunta especialmente a quienes necesitan reforzar la calefacción en ambientes de uso cotidiano, como livings, dormitorios, oficinas o espacios de trabajo en casa. La posibilidad de financiar la compra permite distribuir el gasto en varios pagos y evitar un desembolso elevado en una sola operación.

Hasta el 2 de julio un 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en calefacción eléctrica (Foto: COTO).

Cómo aprovechar la promoción en calefacción eléctrica

El equipo de marca THS es un radiador de mica pensado para sumar calor en distintos ambientes del hogar, con un diseño angosto de 72 centímetros de ancho, 59 de alto y 8 de profundidad, lo que facilita su ubicación en espacios de uso cotidiano. Su potencia puede regularse entre 1000 W y 2000 W, e incorpora termostato, frente mallado y corte por sobrecalentamiento, prestaciones orientadas a brindar un uso más seguro y práctico durante el invierno.

Además, se trata de un producto de origen argentino, con 12 meses de garantía y certificado de seguridad eléctrica emitido por IQC S.A.. El Radiador de Mica THS M-Th 2000 W se encuentra disponible en COTO Supermercados y aparece como una alternativa funcional para quienes buscan reforzar la calefacción eléctrica de la casa sin sumar un equipo demasiado voluminoso.