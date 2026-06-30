El cuidado personal masculino pasó de ser algo eventual a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. En ese cambio, los dispositivos electrónicos ganaron protagonismo porque permiten sostener una rutina más práctica, ordenada y eficiente.

La tecnología se volvió una aliada para quienes buscan mantener una imagen cuidada sin depender de procesos largos ni de múltiples accesorios. Las herramientas actuales ofrecen mayor control sobre el corte, ayudan a definir distintos estilos y facilitan resultados más prolijos con menor esfuerzo.

Tecnología para una rutina más práctica

En este contexto, los equipos de grooming se consolidan como una alternativa útil para el mantenimiento del vello facial y otros detalles del arreglo personal. Su principal ventaja está en la posibilidad de adaptar el uso a distintas necesidades, desde un repaso rápido hasta una terminación más precisa.

Además, contar con un solo dispositivo para resolver diferentes pasos de la rutina permite ahorrar tiempo y evitar improvisaciones. Para muchos usuarios, la practicidad se volvió un factor decisivo a la hora de elegir productos de cuidado personal.

Un solo dispositivo para ahorrar tiempo en tu rutina (Foto: COTO).

La importancia de elegir herramientas adecuadas

Elegir una herramienta adecuada no solo impacta en la comodidad, sino también en el resultado final. Un equipo pensado para el uso cotidiano puede ayudar a mantener una apariencia más cuidada, reducir la complejidad del proceso y mejorar la precisión en cada uso.

Por eso, antes de comprar conviene revisar el tipo de producto, sus funciones y el uso que se le va a dar. También es importante comparar las condiciones de compra y las promociones vigentes, especialmente cuando se trata de productos de uso frecuente en el hogar.

COTO: promociones vigentes y opciones para el hogar

En este marco, COTO Supermercados cuenta con distintas propuestas para sus clientes. Hasta el 2 de julio, la cadena ofrece 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de calefacción eléctrica, una promoción orientada a quienes buscan equipar el hogar durante los días de frío.

Dentro de sus opciones de cuidado personal, se destaca el Grooming Kit TOP HOUSE PG-1000, un producto pensado para quienes buscan simplificar su rutina diaria con una herramienta práctica y funcional. Este tipo de equipo permite ordenar el cuidado personal desde casa y adaptarlo a distintos estilos, con una propuesta enfocada en la comodidad y la precisión.