Durante el invierno, el consumo energético suele aumentar de manera considerable en la mayoría de los hogares. El uso prolongado de estufas eléctricas, convectores o calefactores a gas impacta directamente en las facturas mensuales, en un contexto donde cada gasto del hogar requiere mayor planificación.

Sin embargo, muchas veces el gasto elevado no depende únicamente del equipo elegido, sino también del modo en que se utiliza. Mantener los ambientes cerrados, evitar fugas de calor, regular la temperatura y no dejar los artefactos encendidos durante más tiempo del necesario son hábitos que pueden hacer la diferencia.

Aplicar ciertas medidas de uso responsable permite alcanzar un equilibrio entre confort térmico y eficiencia energética. En ese sentido, los especialistas suelen recomendar calefaccionar los ambientes a una temperatura moderada: alrededor de 19°C puede ser suficiente para mantener una sensación agradable sin generar un consumo excesivo.

Cómo elegir un sistema de calefacción eléctrica

A la hora de comprar un equipo, conviene tener en cuenta el tamaño del ambiente, la potencia del dispositivo y la posibilidad de regular la temperatura. Los productos con termostato permiten adaptar el funcionamiento según la necesidad de cada espacio y evitar el sobrecalentamiento, uno de los factores que más incide en el gasto de energía.

Los equipos con termostato ayudan a regular la temperatura y evitar un mayor consumo de energía (Foto: COTO).

También es importante comparar modelos y revisar las condiciones de compra, especialmente durante la temporada de frío, cuando las ofertas en calefacción eléctrica suelen tener mayor demanda. La financiación y los descuentos pueden ser una alternativa para equipar la casa sin realizar un desembolso alto en una sola operación.

COTO ofrece descuentos en calefacción eléctrica

En este marco, COTO Supermercados cuenta con una promoción vigente en productos seleccionados de calefacción eléctrica. Hasta el 2 de julio, los clientes pueden acceder a un 40% de descuento y pagar en hasta 6 cuotas sin interés, una propuesta orientada a quienes buscan preparar el hogar para las bajas temperaturas.

Entre las opciones disponibles se destaca el Convector THS CTHN 2000 W negro, un producto de calefacción eléctrica que se puede encontrar en COTO Supermercados. Por sus características, aparece como una alternativa práctica para climatizar ambientes del hogar y reforzar el confort durante el invierno, siempre que se utilice de manera eficiente y acorde al tamaño del espacio.