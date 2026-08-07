Búsqueda laboral | Cómo entrar a trabajar a Adidas, Nike o Puma: los requisitos.

En esta noticia Cómo postularte a cada marca

Trabajar en una marca deportiva internacional es uno de los objetivos más buscados por los jóvenes que se suman al mercado laboral en la segunda mitad del año.

Adidas, Nike y Puma tienen presencia en distintos shoppings y locales a la calle de Argentina, y de forma constante abren búsquedas para sus tiendas, sus oficinas comerciales y sus centros de distribución.

A diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de los puestos de venta no pide experiencia extensa ni estudios universitarios. Acá te contamos qué requisitos piden las tres marcas y cómo postularte a cada una.

Qué piden Adidas, Nike y Puma para sus vacantes de tienda

Los puestos de ingreso, como vendedor, cajero o asistente de piso de ventas, comparten un perfil de requisitos bastante accesible:

Secundario completo .

Experiencia de entre seis meses y dos años en ventas o atención al cliente (en muchos casos no excluyente).

Disponibilidad horaria para turnos part-time o full-time, incluidos fines de semana.

Buena predisposición para el trabajo en equipo y la atención al público.

Interés genuino por el deporte y la moda deportiva.

Los puestos de ingreso, como vendedor, cajero o asistente de piso de ventas, comparten un perfil de requisitos bastante accesible.

Para los puestos de jefatura, como subgerente o gerente de tienda, las marcas piden al menos un año de experiencia supervisando equipos y manejando indicadores de venta.

En Puma, algunas búsquedas de áreas comerciales y de marketing solicitan estudios terciarios o universitarios en curso, mientras que Adidas suele valorar el manejo de inglés para roles de oficina o digitales.

Cómo postularte a cada marca

Cada compañía centraliza sus búsquedas de manera distinta:

Nike: publica casi todas sus vacantes de tienda y oficina en su perfil oficial de LinkedIn, donde hay que crear un usuario, cargar el CV y postularse directamente al puesto.

Adidas: además de LinkedIn, cuenta con un portal propio de empleos al que se accede desde el sitio oficial de la marca, en la sección de carreras.

Puma: sus búsquedas se publican en el sitio oficial de la compañía, dentro del apartado de carreras por país, y también en LinkedIn.

En los tres casos conviene tener el currículum actualizado, con los datos de contacto correctos y una breve descripción de la experiencia en atención al cliente o ventas, aunque haya sido informal.

Activar las alertas de empleo en LinkedIn para cada marca es una forma simple de enterarse apenas se publica una búsqueda nueva, algo importante porque los puestos de tienda suelen cubrirse en pocos días.

Además del canal digital, algunas búsquedas de temporada se cubren a través de agencias de empleo eventual que trabajan con estas marcas, especialmente en shoppings del Gran Buenos Aires y del interior del país. Seguir esas alternativas puede sumar oportunidades extra durante los meses de mayor rotación de personal.

Postularse a Adidas, Nike o Puma no requiere un perfil técnico ni una carrera específica para los puestos de ingreso: alcanza con cumplir los requisitos básicos y aplicar a través del canal correcto de cada marca.