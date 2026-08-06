El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre, en el marco de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. El viaje marcará el regreso del Sumo Pontífice el país, después de casi cuatro décadas.

La visita ya fue confirmada por el Vaticano y tendrá una agenda que combinará encuentros, actividades religiosas y celebraciones multitudinarias en diferentes puntos del país.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina y qué ciudades visitará

León XIV llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11. Su itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, mientras que también existe la posibilidad de que realice una escala en Santiago del Estero. La gira regional comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y finalizará en Perú el 17 .

León XIV visitará Argentina. Shtterstock

En Buenos Aires, el Papa aterrizará el domingo por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery. Al día siguiente, está prevista una audiencia oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de encuentros en el Teatro Colón, actividades en la Universidad Católica Argentina y una misa multitudinaria en Palermo, en el Monumento de los Españoles.

La visita a Luján y la misa multitudinaria en Córdoba

Uno de los momentos centrales del recorrido será la visita a la Basílica de Luján, donde León XIV presidirá una celebración litúrgica frente a la patrona de la Argentina.

El itinerario también contempla un viaje a Córdoba, donde el Papa oficiaría una misa masiva en el predio de Fadea. La actividad estará vinculada con el legado de fe de la provincia y se realizará bajo un esquema de visita breve debido a cuestiones logísticas.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina

Para encontrar la última visita de un Papa a la Argentina hay que retroceder hasta abril de 1987, cuando Juan Pablo II permaneció en el país entre el 6 y el 12 de ese mes. Fue la segunda visita del pontífice polaco durante su papado y ocurrió en los primeros años de la recuperación democrática .

Durante aquella gira, Juan Pablo II fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín y recorrió 10 ciudades. Casi 40 años después, la llegada de León XIV volverá a colocar a la Argentina en el itinerario internacional de un Papa y marcará una nueva visita papal al país.