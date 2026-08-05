Confirmado por las Fuerzas Armadas | Se abre el Servicio Militar para los nacidos en 2008: cómo inscribirse.

Los jóvenes nacidos en 2008 ya pueden iniciar el proceso para incorporarse al Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas argentinas. La convocatoria está destinada a quienes desean recibir capacitación, formación en oficios y experiencia laboral dentro del ámbito militar.

Los jóvenes que cumplan 18 años en el 2026, es decir, que hayan nacido en el 2008, podrán registrarse si cumplen con los requisitos específico.

El programa permite desempeñar funciones en el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con acceso a instrucción, cobertura sanitaria, aportes previsionales y distintos beneficios contemplados por la normativa vigente.

En este sentido, la inscripción está dirigida a quienes cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades militares y desean comenzar una carrera vinculada a la defensa nacional.

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para inscribirse

Los interesados deben reunir una serie de condiciones básicas para iniciar el trámite de incorporación.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Se abre el Servicio Militar para los nacidos en 2008: cómo inscribirse.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber nacido en 2008 o encontrarse dentro de la franja etaria admitida por la convocatoria.

Ser ciudadano argentino , nativo , por opción o naturalizado .

Contar con estudios primarios completos .

Aprobar los exámenes psicofísicos y médicos correspondientes.

No registrar antecedentes penales incompatibles con la función.

Presentar la documentación personal requerida.

Además de la capacitación militar básica, quienes ingresan pueden acceder a programas de formación educativa y cursos de oficio que buscan facilitar la inserción laboral futura.

Si bien cada fuerza puede solicitar documentación adicional según el destino o especialidad elegida, la evaluación médica y psicológica es obligatoria para todos los postulantes.

Cómo anotarse al Servicio Militar Voluntario

La inscripción suele realizarse a través de las delegaciones de reclutamiento de cada fuerza o mediante los canales oficiales habilitados para las convocatorias vigentes.

Para iniciar el trámite, los aspirantes deben:

Verificar que cumplen con los requisitos exigidos. Reunir la documentación personal solicitada. Completar la inscripción en la fuerza elegida. Presentarse a las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas. Esperar la confirmación de vacantes y destino.

El Servicio Militar Voluntario contempla una remuneración mensual, cobertura médica y la posibilidad de continuar desarrollando una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el ingreso depende de la disponibilidad de vacantes y de la aprobación de todas las etapas del proceso de selección.

En conclusión, los nacidos en 2008 que estén interesados en formar parte de las Fuerzas Armadas pueden comenzar el proceso de incorporación y acceder a una propuesta que combina formación, experiencia laboral y capacitación profesional.