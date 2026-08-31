Buscan voluntarios para vivir en una ciudad turística de Estados Unidos.

Una familia de Powder Springs, Georgia, Estados Unidos, busca voluntarios que quieran sumarse a su hogar durante una estadía de entre una y hasta 12 semanas.

La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros de Atlanta y ofrece distintos espacios para disfrutar durante los días libres, entre parques, senderos y zonas históricas.

La propuesta, publicada en Worldpackers, está pensada como un intercambio cultural y de idiomas, con alojamiento, comidas y tiempo libre a cambio de algunas tareas dentro de la casa.

La oportunidad contempla una carga de 16 horas semanales, equivalentes a unas cuatro horas de colaboración por día, y ofrece tres días libres por semana para que los voluntarios puedan descansar, recorrer Powder Springs o acercarse a los atractivos de la zona.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La familia anfitriona está integrada por seis personas: dos adultos y cuatro niñas. Según la propuesta, buscan a alguien que disfrute compartir tiempo con niños, tenga facilidad para relacionarse y esté interesado en conocer nuevas culturas.

Entre las actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran:

Enseñar idiomas al anfitrión, a los invitados o a personas de la comunidad.

Limpiar la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes.

Ayudar con el cuidado de los niños , jugar con ellos y acompañarlos durante distintas actividades.

Colaborar en la cocina, especialmente en la preparación y el servicio de las comidas.

Además, la familia propone un intercambio de idiomas: el voluntario puede ayudar a los integrantes del hogar a practicar español y, a cambio, recibir ayuda para mejorar su inglés.

Buscan voluntarios para vivir en una ciudad turística de Estados Unidos. worldpackers.com

Qué ofrece el alojamiento

La propuesta incluye diferentes beneficios durante la estadía. El voluntario tendrá una habitación privada y podrá acceder a varias comodidades sin costo adicional.

Entre los beneficios se encuentran:

Habitación privada.

Desayuno incluido.

Cena incluida.

Internet de alta velocidad.

Cocina equipada para preparar otras comidas.

Lavandería de uso gratuito.

Clases de idiomas.

Bicicletas disponibles para utilizar durante la estadía.

Tres días libres por semana.

El alojamiento puede durar como mínimo una semana y hasta un máximo de 12 semanas, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones acordadas con la familia anfitriona.

Cuáles son los requisitos para postularse

La oportunidad no está abierta a cualquier persona. Para poder aplicar, los interesados deben cumplir determinadas condiciones establecidas por el anfitrión.

Los principales requisitos son:

Tener entre 18 y 38 años .

Contar con inglés intermedio o español fluido .

Ser ciudadano estadounidense o contar con un visado que permita realizar la actividad correspondiente .

Se aceptan voluntarios individuales, parejas y dúos de voluntarios.

Además, el anfitrión aparece como verificado dentro de la plataforma Worldpackers y recientemente aprobó voluntarios, por lo que actualmente busca recibir nuevas solicitudes.

Buscan voluntarios para vivir en una ciudad turística de Estados Unidos. worldpackers.com

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

Aunque la propuesta incluye alojamiento, desayuno y cena, existen gastos que no están incluidos y deberán ser cubiertos por cada voluntario.

Entre ellos figuran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los costos relacionados con la visa, cuando corresponda.

Por eso, antes de postularse, es importante revisar todas las condiciones del intercambio y verificar que se cumplen los requisitos migratorios necesarios para ingresar y permanecer legalmente en Estados Unidos.

Una propuesta para conocer Estados Unidos y practicar idiomas

La experiencia está orientada principalmente a quienes buscan una forma diferente de viajar y quieren combinar una estadía en Estados Unidos con un intercambio cultural.

A cambio de 16 horas de colaboración semanal, los voluntarios reciben alojamiento privado, comidas y tres días libres por semana, además de la posibilidad de compartir el día a día con una familia estadounidense y practicar idiomas.