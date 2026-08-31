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Una familia de Powder Springs, Georgia, Estados Unidos, busca voluntarios que quieran sumarse a su hogar durante una estadía de entre una y hasta 12 semanas.
La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros de Atlanta y ofrece distintos espacios para disfrutar durante los días libres, entre parques, senderos y zonas históricas.
La propuesta, publicada en Worldpackers, está pensada como un intercambio cultural y de idiomas, con alojamiento, comidas y tiempo libre a cambio de algunas tareas dentro de la casa.
La oportunidad contempla una carga de 16 horas semanales, equivalentes a unas cuatro horas de colaboración por día, y ofrece tres días libres por semana para que los voluntarios puedan descansar, recorrer Powder Springs o acercarse a los atractivos de la zona.
Qué tareas deberán realizar los voluntarios
La familia anfitriona está integrada por seis personas: dos adultos y cuatro niñas. Según la propuesta, buscan a alguien que disfrute compartir tiempo con niños, tenga facilidad para relacionarse y esté interesado en conocer nuevas culturas.
Entre las actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran:
- Enseñar idiomas al anfitrión, a los invitados o a personas de la comunidad.
- Limpiar la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes.
- Ayudar con el cuidado de los niños, jugar con ellos y acompañarlos durante distintas actividades.
- Colaborar en la cocina, especialmente en la preparación y el servicio de las comidas.
Además, la familia propone un intercambio de idiomas: el voluntario puede ayudar a los integrantes del hogar a practicar español y, a cambio, recibir ayuda para mejorar su inglés.
Qué ofrece el alojamiento
La propuesta incluye diferentes beneficios durante la estadía. El voluntario tendrá una habitación privada y podrá acceder a varias comodidades sin costo adicional.
Entre los beneficios se encuentran:
- Habitación privada.
- Desayuno incluido.
- Cena incluida.
- Internet de alta velocidad.
- Cocina equipada para preparar otras comidas.
- Lavandería de uso gratuito.
- Clases de idiomas.
- Bicicletas disponibles para utilizar durante la estadía.
- Tres días libres por semana.
El alojamiento puede durar como mínimo una semana y hasta un máximo de 12 semanas, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones acordadas con la familia anfitriona.
Cuáles son los requisitos para postularse
La oportunidad no está abierta a cualquier persona. Para poder aplicar, los interesados deben cumplir determinadas condiciones establecidas por el anfitrión.
Los principales requisitos son:
- Tener entre 18 y 38 años.
- Contar con inglés intermedio o español fluido.
- Ser ciudadano estadounidense o contar con un visado que permita realizar la actividad correspondiente.
- Se aceptan voluntarios individuales, parejas y dúos de voluntarios.
Además, el anfitrión aparece como verificado dentro de la plataforma Worldpackers y recientemente aprobó voluntarios, por lo que actualmente busca recibir nuevas solicitudes.
Qué gastos quedan a cargo del voluntario
Aunque la propuesta incluye alojamiento, desayuno y cena, existen gastos que no están incluidos y deberán ser cubiertos por cada voluntario.
Entre ellos figuran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los costos relacionados con la visa, cuando corresponda.
Por eso, antes de postularse, es importante revisar todas las condiciones del intercambio y verificar que se cumplen los requisitos migratorios necesarios para ingresar y permanecer legalmente en Estados Unidos.
Una propuesta para conocer Estados Unidos y practicar idiomas
La experiencia está orientada principalmente a quienes buscan una forma diferente de viajar y quieren combinar una estadía en Estados Unidos con un intercambio cultural.
A cambio de 16 horas de colaboración semanal, los voluntarios reciben alojamiento privado, comidas y tres días libres por semana, además de la posibilidad de compartir el día a día con una familia estadounidense y practicar idiomas.