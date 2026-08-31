Modifica el servicio militar: cuáles son los recientes requisitos para ingresar al Ejército argentino en 2026 (foto: archivo)

El personal de las Fuerzas Armadas percibirá durante septiembre y hasta fin de año un reajuste en sus haberes mensuales dispuesto por el Gobierno nacional, que alcanza a todas las categorías del sector.

El esquema establece cuatro incrementos consecutivos, calculados sobre el haber del mes anterior, de 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.

La actualización abarca a los efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, como así también al personal retirado. De esta forma, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto: se calcula así que el aumento anual proyectado para los haberes militares rondará el 32% hacia diciembre.

Asimismo, estos aumentos se complementan con el Suplemento por Título, con adicionales de 10%, 15% y 25% según el nivel educativo.

Escala salarial para el personal militar en septiembre

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de septiembre, según los diferentes rangos oficiales y de suboficiales:

Cargo Monto a partir del 1 de septiembre Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.603.781 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $ 3.213.781 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $ 2.928.071 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.564.733 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $ 2.229.912 Mayor, Capitán de Corbeta $ 1.756.798 Capitán, Teniente de Navío $ 1.454.977 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $ 1.294.116 Teniente, Teniente de Corbeta $ 1.166.689 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $ 1.056.639 Suboficial Mayor $ 1.801.887 Suboficial Principal $ 1.597.415 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $ 1.416.131 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $ 1.245.646 Sargento, Cabo Principal $ 1.118.305 Cabo Primero $ 1.003.616 Cabo, Cabo Segundo $ 928.903 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 846.104 Voluntario 2da., Marinero 2da. $ 782.991

Aumentos para la Policía, Gendarmería y Prefectura: el nuevo monto que cobrarán desde septiembre

El Ministerio de Seguridad oficializó un aumento salarial para el personal en actividad de las fuerzas federales. La medida se formalizó mediante la Resolución 844/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. Cada fuerza tiene su propio anexo con los montos correspondientes según grado y jerarquía.

Gendarmería Nacional: cuánto cobro en septiembre

El Comandante General, máxima jerarquía, pasa a percibir $ 3.316.491,15 desde el 1° de septiembre de 2025, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $ 895.970,77.

Prefectura Naval Argentina (PNA)

El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $ 3.316.491,15 a partir de septiembre. Un Marinero, en cambio, percibe $ 985.567,87.

Policía Federal Argentina (PFA)

El salario base de un Comisario General asciende a $ 3.646.718,76 desde septiembre, mientras que el de un Agente llega a $ 1.105.123,47.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Los salarios del personal de la PSA también fueron escalonados en cuatro etapas. Desde septiembre, un Comisionado General percibe $ 1.772.607,34, mientras que un cadete cobra $ 248.942,69.

Servicio Penitenciario Federal (SPF)

Desde el 1° de septiembre, un Inspector General pasa a cobrar $ 3.908.918,73, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $ 1.169.101,62.