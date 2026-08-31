Una finca ubicada en Utuado, en la zona montañosa de Puerto Rico, busca voluntarios para colaborar en tareas agrícolas a cambio de alojamiento y comidas gratuitas. La propuesta ofrece hospedaje, desayuno, almuerzo y cena a cambio de 20 horas de trabajo semanales .

La convocatoria busca entre una y tres personas para ayudar en el mantenimiento de 40 acres de selva tropical, donde la finca cultiva cerca de 500 árboles frutales. El anuncio está disponible a través de Worldpackers, una red que conecta viajeros con anfitriones en distintos países.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios en la finca de Puerto Rico?

Los voluntarios deberán encargarse del mantenimiento del terreno, lo que incluye el uso de desbrozadora, cortadora de césped y machete alrededor de los árboles. También se requiere ayuda con la poda de frutales y de la vegetación silvestre que crece a su alrededor.

El trabajo se organiza con flexibilidad horaria. Quienes colaboran en grupo comienzan alrededor de las 11 de la mañana, mientras que los voluntarios que trabajan solos pueden distribuir sus horas como prefieran, siempre que completen las 20 horas semanales.

Tareas principales

Poda y cuidado de árboles frutales

Jardinería, siembra y cosecha de cultivos

Trabajos menores de construcción y reparación

Limpieza y mantenimiento general del predio

La propuesta ofrece hospedaje, desayuno, almuerzo y cena a cambio de 20 horas de trabajo semanales.

¿Qué reciben los voluntarios a cambio y cuáles son los requisitos?

A cambio de las 20 horas semanales, la finca ofrece carpa para dormir, tres comidas diarias, acceso a lavandería y cocina equipada, traslado desde el punto de llegada e internet básica . Los voluntarios también cuentan con dos días libres por semana.

Para postularse, se debe tener entre 18 y 55 años y hablar español o inglés con fluidez. La finca acepta voluntarios solos, parejas o dúos, aunque no cubre vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni trámites de visa.

Requisitos para postularse